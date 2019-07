Reise mit brandneuem Schiff

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer sich beim Bunten Hering am Freitag nicht selbst sportlich betätigen und am Lauf ohne Grenzen teilnehmen will, kann am Sonntag einfach eine Ente ins Rennen schicken.

Maximal 5555 quietschgelbe Gummi-Enten werden an der Ziegenwerder-Brücke ins Wasser geworfen und kämpfen für ihre Paten um verschiedene Preise. Der Hauptpreis ist eine achttägige Flusskreuzfahrt für zwei Personen, die von der RIW Touristik GmbH aus Taunusstein und dem Märkischen Medienhaus zur Verfügung gestellt wird.

Passend zum Thema Fluss geht es bei dieser Kreuzfahrt auf die "Romantische Donau". Gewinner und Begleitung schlafen vom 10. bis 17. September 2020 in einer Zwei-Bett-Außenkabine auf dem Hauptdeck und genießen die Alles-Inklusive-Verpflegung auf dem Schiff. Damit die Reise schon entspannt beginnt, werden die zwei Personen von zu Hause abgeholt, mit einem Reisebus geht es zur Einschiffung nach Passau.

Während der Kreuzfahrt ist das malerische Donau-Ufer, gesäumt von ehrwürdigen Klöstern und Burgen, zu bewundern. Die Reise führt zu den Donaumetropolen Wien, Bratislava und Budapest sowie Weißenkirchen (Österreich) und Linz. Die Wachau und der Nibelungengau werden durchkreuzt.

Fertigstellung im Frühjahr

Die MS Vistasky ist ein neues First-Class-Schiff, das im Frühjahr 2020 fertiggestellt wird und am 31. März die erste Reise ab Köln startet. Es ist modern, großzügig und mit elegant-gemütlicher Atmosphäre ausgestattet. Es gibt eine Panoramalounge mit Bar, ein Restaurant sowie ein Steakhouse (gegen Gebühr). MS Vistasky verfügt über eine Sauna mit Panoramablick und ein großflächiges Sonnendeck. Alle elegant eingerichteten Kabinen liegen außen.

Weitere Gewinne: Vespa Primavera vom Autohaus König, Gutschein für Luftbildaufnahmen von Look at Von Oben, Jahres-Abo von Dominos Pizza, Jahres-Bier-Abo, handgefertigte Keramik vom Ukrainischen Kunsthandwerk Olena Herold, Eintrittskarten für die Biosphäre Potsdam und Pizza-Gutscheine.

Losverkauf: MOZ Ticketservice, Paul-Feldner-Str. 13; Tourist-Information, Gr. Oderstr. 29; Kleist Forum, Pl. d. Einheit 1; Stadtwerke, Karl-Marx-Str. 195; Wohnbau, Sophienstr. 40; SVF Fahrkartenhäuschen, Heilbronner Str.; Smok, ul. 1 Maja 1, Słubice