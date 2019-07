Mit Blaulicht zum Dorffest

Strandfest Berkenbrück: Für den Spaß mit und in Wasserbällen sorgen Bernd Jotter, auf dem Foto mit Lea Marie aus Briesen, Robert Pary und Kai Baganz. © Foto: Elke Lang

Markgrafpieske (MOZ, Elke Lang) So alt ist niemand in der Markgrafpiesker Feuerwehr. Seit 110 Jahren besteht die Brandschutztruppe nun schon, und das wurde am Sonnabend gefeiert. Zum Start gab es einen zünftigen Festumzug durchs Dorf, mit Tatütata und 18 Feuerwehrautos auch aus Braunsdorf, Spreenhagen, Hartmannsdorf, Neu Zittau, Kolpin und Philadelphia. Die Wehren Rauen und Gosen hatten kurzfristig abgesagt, wie Markgrafpieskes Wehrführer Toni Gebert bedauerte.

Mit den der Partie war Danny Lehmann, Feuerwehrmann und Landwirt im Nebenerwerb. Seinem Trecker kam eine besondere Rolle im Festumzug zu: Auf dem geschmückten Hänger nahm die Blaskapelle aus Wandlitz Platz, die zur Fahrt durchs Dorf musizierte. Seinen Endpunkt hatte der Umzug, dem viele Markgrafpiesker am Straßenrand zusahen, am Festplatz. Dort wurde bis in die Nacht das Dorffest gefeiert.

Ruhig und beschaulich ging es zum Strandfest an der Spree in Berkenbrück zu. Es gab viele Spielmöglichkeiten für Kinder. "Das ist unser besonderes Anliegen, dass Kinder mit ihren Eltern zusammen auf ihrem schönen Strand ein Programm genießen können und Jung und Alt in Einklang gebracht werden", erklärte Adelheid Seibel. Sie hatte das Fest als Gemeindevertreterin der letzten Legislaturperiode mit anderen Abgeordneten, der Freiwilligen Feuerwehr, Vereinen und Einzelbürgern vorbereitet. Besonders für die Senioren gedacht war eine musikalische Retro-Show mit Elise Bernadiene Monalizzy, während sich die Kinder mit Dudel Lumpi amüsierten. Ab 20 Uhr dann wurde getanzt.

Schon am Nachmittag herrschte in Jänickendorf hinterm Gemeindehaus zum Dorffest bei Kaffee und von den Dorffrauen gebackenem Kuchen ausgelassene Stimmung. Dafür sorgten mit guter Laune Hans-Peter Hendricks und Carsten Rowald als das Duo "Die Randberliner" aus Erkner mit Oldies und Schlagern, die die Beine in Bewegung brachten und auch die Kinder tanzen ließen. Außerdem begeisterten die Western Dancer aus Langewahl, die Happy Dancer und die Mädchenshow aus Steinhöfel sowie die Radkunstsportler aus Fürstenwalde. Mit DJ DiDe wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

Genau das hatten die Langewahler am Sonnabend ebenfalls vor, und auch Freitag ist es mit der erstmals veranstalteten Diskothek spät geworden. Wenn das Fest vorbei ist, sei man erstmal ein bisschen platt, meinte Bürgermeisterin Bärbel Kleinschmidt achselzuckend und schmunzelte. Das Fest sei die Erschöpfung hinterher allemal wert.

Dorffest-Brauch ist es unter anderem, verdiente Langewahler mit einer Ehrennadel auszuzeichnen. In diesem Jahr wurde Uta Koch geehrt, eine sehr für den Ort engagierte Ruheständlerin, und Gemeindearbeiter Ingo Baier, den die Bürgermeisterin als sehr aktiv und einsatzfreudig beschreibt. "Der guckt nicht auf die Uhr." Eine weite Würdigung gab es für den Ortschronisten und Gemeindevertreter Gert Hentze.

Stellvertretend für das Kita-Team wurden deren Leiterin und Stellvertreterin Ute Fischer und Katrin Balzer-Kehrbach ausgezeichnet. Die Kita hatte sich wieder am Fest beteiligt, unter anderem mit einem Programm und Leitergolf.

Bürgermeisterin lobt Einsatz

Das Engagement der Langewahler: Bärbel Kleinschmidt kann nicht aufhören, den Einsatz vieler Dorfbewohner hervorzuheben. Eines macht sie ganz deutlich: Ohne könnte sich Langewahl so ein Fest über drei Tage nicht leisten. Zu denen, die sich einsetzen, gehören Markus Quäschning, der das Fußball- am Freitag und André Schulz, der das Volleyballturnier am Sonntag organisierte.

Zum ersten Mal fand mit dem Dorffest ein Kreativmarkt statt, bei dem Langewahler anbieten konnten, was sie so herstellen. Selbstgeschneiderte Taschen waren dabei, Schafwollsachen, Getöpfertes und, viel bestaunt, Kettensägenkunst von Marco Brosinsky. Mit der Resonanz auf Markt und Fest war die Ortsvorsteherin sehr zufrieden. Teils sei es so voll gewesen wie noch nie, resümierte Bäbel Kleinschmidt.