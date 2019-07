Interkulturelles Kindertanztheater feiert Premiere

Heike Weißapfel

Oranienburg (MOZ) Sie haben die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch, schreiben sich was hinter die Ohren, kaufen keine Katze im Sack, graben anderen keine Grube. 20 Kinder und Jugendliche haben am Sonntag in Oranienburg ihren Eltern und Freunden gezeigt, wie sich Redewendungen in Bewegungen übertragen lassen. Da schlägt einer die Hände vors Gesicht, eine andere fällt scheinbar in ein Loch im Boden. Freude und Neugier lassen sich so ausdrücken, auch Wut und Annäherung.

Die Evangelische Kirchengemeinde Oranienburg lud zu dieser interkulturellen Tanztheater-Produktion ein. Die 20 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren aus Syrien, Afghanistan und Deutschland können sich zwar längst verbal miteinander verständigen, doch die körperlichen Wendungen mit den Redewendungen stärkten sichtbar das gegenseitige Verstehen. Knapp 70 Besucher verfolgten das Geschehen im Saal des Eltern-Kind-Treffs aufmerksam.

"Es ist eine sehr spannende Erfahung, dass die Kinder mit der Methode des zeitgenössischen Tanzes so individuell ihren Weg finden, sich auszudrücken", sagt Gemeindepädagogin Saskia Waurich. Eine Woche lang haben die Kinder sich ihren spielerischen Ausdruck in der Gruppe erarbeitet. Im Saal wiederholen sie die Redewendungen mit monotoner Stimme gebetsmühlenartig und bewegen sich dynamisch, aber friedlich mit anderen im Gleichklang. Die interkulturelle Tanztheaterproduktion der evangelischen Kirchengemeinde gibt es schon seit fünf Jahren unter fachlicher Anleitung, sie wird unter anderem vom Kreis gefördert. Unter der künstlerischen Leitung der Potsdamer Theaterpädagogin Kathrin Tiele, des Berliner Choreografen Francisco Cuevo und des Dramaturgen Ulrich Huhn sind die schauspielerischen und tänzerischen Arrangements entstanden. "Es waren auch Kinder darunter, die sich nicht gleich hineingefunden und Faxen gemacht haben", sagt Saskia Waurich. "Da ist es toll zu sehen, wie sie in der Aufführung nun ganz bei sich sind."