Einheit verjüngt den Kader

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Mittelfeldspieler Max Gerhard und Stürmer Jörn Wemmer haben ihre Verträge beim Brandenburgligisten Einheit Bernau verlängert.

Der sportliche Leiter Jens Manteufel bestätigte außerdem die Verpflichtung von vier neuen Spielern, die zur Verjüngung des Kaders beitragen werden. Steven Manuel Ehrke kommt aus der A-Jugend des Wartenberger SV (Landesliga). Dort zeigte er seine Torjäger-Qualitäten, traf in zehn Spielen elfmal. In der vergangenen Saison hatte Ehrke auch zwei Kurzauftritte in der Wartenberger Herrenmannschaft (Bezirksliga), erzielte dort gleich einen Treffer.

Sprung in die erste Elf

Aus der A-Jugend bei Einheit wollen gleich drei weitere Nachwuchsspieler versuchen, sich einen Platz im Herrenteam zu sichern – alle sind zwischen 18 und 20 Jahre alt. So unter anderem Ehrkes Bruder Marvin Stephan, der in der Hinrunde der vergangenen Saison für Einheits A-Jugend in der Kreisliga spielte. Auch die A-Junioren Dennis Kabelitz und Oliver Kluschke werden ihre Chance suchen. Können sie die Lücke schließen, die Spieler wie Ricky Ziegler, Volkan Altin, Sebastian Wladyko oder Antrew Lubega mit ihrem Weggang reißen? "Das wird man sehen", sagt Manteufel. "Der Trainer weiß genau, wie er die jungen Spieler einbinden kann. Wer den Sprung in den festen Kader schafft, wird man sehen."