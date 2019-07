Paulinenhofsiedlung im Umbruch

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bevor der Rundgang am Gauß-Gymnasium – gebaut in den 30er-Jahren – zu Ende geht, stehen die interessierten Frankfurter und Słubicer vor dem alten Kleist-Theater. Bauhaus-Designer Wilhelm Wagenfeld wirkte beim Bau mit, erfahren sie von Hans-Jürgen Rehfeld, einstiger Bibliothekar des Kleist Museums. Eine Teilnehmerin bedauert, dass der Bau "vor sich hin loddert". "Ideen gibt es ja immer viele, aber kein Geld."

Gestartet ist der Stadtrundgang durch Frankfurt West am Kießlingplatz, der seit 1925 so heißt. Wenige Jahre zuvor hatte eben dieser die Paulinenhofsiedlung gebaut. Der damalige OB Paul Trautmann holte die Reichsbahndirektion Osten nach Frankfurt. 600 Wohnungen wurden für Eisenbahner benötigt. "Ein wichtiges Gebiet dabei war die Paulinenhofsiedlung", erklärt Rehfeld. Jede der dortigen Wohnungen hatte ein Bad, zu der Zeit "absolut modern". Was damals noch nicht bedacht werden konnte, ist der heutige Verkehr. "Die Straßen waren nicht für Autos gedacht."

Das merken auch die heutigen Bewohner. Die Bürgerinitiative Paulienhofsiedlung hat deshalb Schäden auf Gehwegen und Straßen dokumentiert und kategorisiert – in einer über 200 Zeilen langen Tabelle. Anfang Juni gab es dann eine Begehung mit Frank Herrmann vom Tiefbauamt, um der Stadt Stellen mit besonderem Gefahrenpotenzial zu zeigen. Diese sicherte zu, noch in diesem Jahr etwas am inneren Torbogen der Siedlung zu machen. "Da sind schon ein paar Fahrer hängen geblieben und haben sich die Ölwanne aufgerissen", erzählen Detlef Bedurke und Jens-Ulli Rudolph von der Initiative.

Geplant haben sie weitere Gespräche mit der Stadt. Eine Idee ist, einige kleinere Gehwegschäden selbst zu beheben. Bis zum 100. Jubiläum der Paulinenhofsiedlung 2022 wollen die 13 Mitglieder der Bürgerinitiative eine wesentliche Verbesserung erreichen. "Wir wollen Bewegung reinbringen", sagt Detlef Bedurke, "und das geht nur, wenn wir uns auch bewegen." Der Bürger habe eine gewisse Verpflichtung zum Engagement, sind er und Rudolph sich einig. Nur warten und meckern sei nicht die Lösung.

Ein Platz der Generationen

In der Paulinenhofsiedlung engagieren sich indes nicht nur die Mitglieder der Initiative, sondern auch andere Anwohner und viele Firmen. Als 40 Tonnen Sand für den Spielplatz geliefert wurden, halfen über 20 Freiwillige mit, diesen zu verteilen. 45 000 Euro flossen insgesamt in den Spielplatz – die Bürgerinitiative ging von Haustür zu Haustür, um Spenden zu sammeln.

Das Areal soll noch inklusiver werden, erklärt Bedurke. Er und seine Mitstreiter stellen sich einen Platz der Generationen vor, auf dem nicht nur Kinder spielen, sondern sich auch ältere Menschen erholen können, eine Kaffeetafel oder ein Bastelabend stattfindet und wieder gemeinsam in den Advent gestartet wird. "Die Ideen sprudeln", so Bedurke. Um sie finanziell umsetzen zu können, hat sich die Initiative Paulienhofsiedlung beim Ideenwettbewerb "Machen! 2019" beworben.