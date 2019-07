Mit der Sänfte deklamierend durch den Wald

Thomas Pilz

Zernikow (MOZ) Einmalig die Situation: Weit über 100 Teilnehmer des NNOI Festivals an der Zernikower Mühle drängen sich an diesem verhangenen Sonnabend auf dem Festplatz – in Ruhe und ohne Stress, fern von Aggressivität und übertriebener Selbstbehauptung.

Der sanfte Sommerwind weht an diesem Nachmittag auf einmal Urwaldgeräusche über den Platz und so ein seltsames Peitschen aus allen Himmelsrichtungen. Erzeugt wird es von kreuz und quer über das Areal gespannte Bänder, die vom Wind bewegt werden.

Die Urwaldgeräusche exotischer Geschöpfe, undefinierbar wie im Alfred-Brehm-Haus, dringen aus Lautsprechern. Die gesamte Szenerie wirkt wie eingebettet in die überquellende Natur.

Flatterbänder weisen den Weg

Leise Gespräche und Schmunzeln überwiegen bei den zumeist jüngeren Teilnehmern, wenngleich auch ältere Gestalten über den Platz promenieren. Nachdenklich zwar, als feilen sie gerade an einem Vers, dennoch entspannt den Blick nach innen gerichtet. Geduldig erwarten die Gäste, für die der Begriff "schaulustig" fehl am Platz wäre, den nächsten Programmpunkt, den Gastgeber Robert Schalinski mitgestaltet. Eine Prozession setzt sich in Bewegung, angeführt von einer Sänfte, die von blass gepuderten, schwarz gekleideten "Lakaien" getragen wird. Sie führt zu Hochständen in der freien Natur, und alle Fest-Teilnehmer schreiten belustigt und neugierig hinterdrein.

Binnen zwei Stunden werden an ausgewählten Hochständen in den Wäldern der Umgebung Arbeiten vorgeführt, sprich es werden Performances veranstaltet. Ditterich von Euler-Donnersperg ist einer der Akteure dabei, so wird er jedenfalls angekündigt. Thomas Kapielksi, Sara Lehn, Denial Löwensbrück und viele andere freie Künstler beweisen ebenso ihre ungewöhnliche Kreativität.

Und das dürfte das Geheimnis dieses in jeder Weise ungewöhnlichen Festes sein.

Neuartige Klänge und Texte

Gleichsam im Schoß von Mutter Natur, einzigartig, wie sie sich auch an der Zernikower Mühle zeigt, begegnen sich kreative Geister der freien Kunstszene, Dadaisten, Neutöner, Klangbastler und das szenische Spiel liebende Leute, um gemeinsam ihre Schöpferkraft zu feiern. Unprätentiös, fern von Eitelkeiten, ohne ideologische Scheuklappen.

Wer sich darauf einlässt, den durchzieht alsbald die Freude an dem, was die Akteure verbindet: das Ausleben von Schöpferkraft abseits von geschäftstüchtigem Konformismus. Das ging bereits am Freitagabend los: Limpe Fuchs war zu Gast, künstlerisch ausgereifte Percussionistin der ersten Stunde. Sie zelebrierte elektronische Klänge als freie Musik. Die Techno-Sekte schloss sich an, ebenfalls Anhänger der improvisierten Trommelei. Und so ging es bis Sonntag unvermindert weiter – Labsal für jene, denen konfektionierte Kunst als Geschäftsmodell ein Graus ist.