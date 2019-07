Knappe Einläufe bei 6. Beeskower Drachenboot-Regatta

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Äußerst spannend ging es bei der 6. Beeskower Drachenboot-Regatta zu, bei der am Sonnabend acht Teams über 200 und 650 Meter auf der Spree um die begehrten Pokal kämpften. Im 200-m-A-Finale der Sport-Klasse gewannen die Karoliner Dragons aus Berlin in 1:02,009 Minuten vor Neuling KSK Karras Bau aus Grunow (1:02,058). In der Fun-Klasse setzten sich im A-Finale die Hausdrachen Rüdersdorf (1:03,447) vor der Biergarde aus Königs Wusterhausen (1:03,825) durch. 650-m-Sieger wurden die Spreeteufel (3:58,079) vom Gastgeber Beeskower Drachensportverein vor den Karoliner Dragons (3:59,100) und Vorjahressieger Race Tire Pits (4:01,140) von der BSG Pneumant Fürstenwalde. Auf dem Foto schickt Starter Frank Schumann vom WSV Königs Wusterhausen die Teams Spreeteufel (vorn Startnummer 1) und KSK Karras Bau in eins der ebenfalls engen 200-m-Vorlauf-Rennen.