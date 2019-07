Fanfarenzug Strausberg holt sich Weltmeistertitel im Marschwettbewerb

Florian Sealing

Calgary (.) Der heutige Wettbewerbstag wird uns allen noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Noch am Vormittag feilten wir weiter an unserer Show und Marschparade.

Am frühen Nachmittag standen wir vor dem Saddledome-Eingang und zeigten die gefühlt beste Marschparade des Jahres. Das Gefühl täuschte nicht. Mit einer Punktzahl von 88,81 Punkten erreichten wir das Prädikat Goldmedaille und sogar den 1. Platz. Die Freude war riesig, insbesondere als wir erfuhren, dass das bereits die kombinierte Punktzahl aus unsere Auftritt während der Calgary Stampede Parade und der heutigen Leistung auf dem Wettbewerbsfeld ist.

Mit diesem Motivationsschub traten wir am Abend in der Vorrunde des Showwettbewerbs an. Voller Leidenschaft liefen wir zur Höchstleistung auf und konnten sogar bisher ungenutzte Potenziale entfalten. Das ist einer der wunderbaren Momente, die wir als Marching Band Musiker so lieben. Viele unserer Fans zu Hause verfolgten die Wettbewerbe im Live Stream der WAMSB und zeigten sich sehr beeindruckt. Im Ergebnis erreichten wir mit 87,13 Punkten ebenso die Goldmedaille und damit die höchste Showwertung des heutigen Tages. Wir sind nun im Finale, das morgen Abend (8.7.) stattfindet und wieder live bei Facebook auf der Seite der World Association of Marching Showbands (WAMSB) übertragen wird. Dann erfahren wir auch die finalen Ergebnisse der Weltmeisterschaft. Momentan stehen wir im Ranking auf Rang 4 hinter großartigen Bands aus Calgary und Taiwan. Die Vorfreude auf das Finale könnte größer nicht sein.