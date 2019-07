Rasentraktorrennen in Molchow lockt Besucher an

Siegmar Trenkler

Molchow (MOZ) Ein Sommerfest ohne ein Rasentraktorrennen? In Molchow ist das mittlerweile eine Unmöglichkeit. Der ungewöhnliche Wettstreit war am Samstagnachmittag die Attraktion beim Sommerfest in Molchow, das ab seiner Eröffnung zur Mittagszeit hunderte Besucher angelockt hatte.

Dabei war das Rennen eigentlich nur als einmalige Sache gedacht, weil zwei Molchower ernsthaft wissen wollten, wer schneller auf seinem Rasentraktor unterwegs sein konnte. Das erste Rennen liegt mittlerweile viele Jahre zurück und die Anforderungen sind seitdem stetig ausgebaut und verfeinert worden. Es zählt dabei nicht allein die Geschwindigkeit. Es gilt vielmehr für die Teilnehmer, nacheinander einen Parcours zu meistern und dabei an mehreren Stationen die eigene Geschicklichkeit und das Beherrschen der Maschine unter Beweis zu stellen. So muss ein Luftballon zum Zerplatzen gebracht werden, eine Wippe überfahren, rückwärts eingeparkt und ein Glocke geläutet werden. Mit Bällen gezielte Würfe in einen Korb hinzubekommen, ist ebenso eine Notwendigkeit für den Sieg wie einen Ring möglichst im Fahren einzufädeln und schließlich fehlerfrei Slalom fahren zu können.

Elf Rasentraktor-Piloten wollten ihr Können am Sonnabend unter Beweis stellen. Ihre Start-Reihenfolge wurde ausgelost. Am Ende setzte sich Louis Herrmann als Sieger durch, gefolgt von einem der Miterfinder und Organisatoren des Rennens, Peter Jesorka, und Karsten Fink auf dem dritten Platz. Sie konnten sich als Erste ihre Gewinne aussuchen, die die Sponsoren des Molchower Festes hatten springen lassen: darunter Sachpreise, aber auch Gutscheine für den Kinobesuch oder die Autowäsche.

Das Rennen, wenn auch Höhepunkt des Festes, war bei Weitem nicht das einzig Lohnenswerte für die Besucher. Selbst gebackener Kuchen, eine Tombola, ein Auftritt der Luchdrosseln und Musik von DJ Tommy sorgten dafür, dass auch zum nächsten Sommerfest wieder genügend Besucher angelockt werden dürften.