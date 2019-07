Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Keinesfalls auf den Alltag in den Schulen und damit auf die nachwachsende Generation beschränken sollte man das Thema Inklusion – denn es berühre jeden Lebensbereich und alle Altersgruppen, betonte der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, anlässlich eines Podiumsgespräches am Sonnabend auf dem Gelände des Zehdenicker Havelschlosses. Das Credo müsse lauten: "Demokratie braucht Inklusion". Dusel gab zu bedenken, dass von den 13 Millionen Behinderten in Deutschland nur vier Prozent auch mit einer Behinderung geboren wurden. "Das heißt, mehr als 90 Prozent erwerben diese Behinderung, weit nachdem sie zur Schule gegangen sind, und für die sind andere Themen wichtig." Zum Beispiel seien das Fragen wie "Behalte ich meinen Job, behalte ich meine barrierefreie Wohnung, wie komme ich zum Arzt?", erklärte der Behindertenbeauftragte.

Er plädierte außerdem für eine umfassende ärztliche Versorgung auf dem Lande. Wobei auch solche Fragen eine Rolle spielten wie, ob man die Arztpraxis mit einem Rollstuhl befahren könne. Sabine Haubner, Behindertenbeauftragte in Zehdenick, und andere Gesprächsteilnehmer beklagten den gravierenden Fachärztemangel auf dem Lande. Anschließend führte die "Traumschüff"-Theatercrew erstmalig ein brisantes Stück über Ärztemangel in der Provinz auf.