Tilman Trebs

Zehlendorf (MOZ) Ein Motorradfahrer aus Berlin hat am Sonntagabend in Zehlendorf einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei am Montag berichtete, verlor der 36-Jährige am Sonntag gegen 18.25 Uhr auf der Alten Dorfstraße in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Mann selbst kam nicht zu Schaden, seine 40-jährige Beifahrerin wurde aber verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Die Polizei gab den Sachschaden mit rund 500 Euro an.