Pony Mio vom Hof Hobrechtsfelde ist tot

Andrea Linne

Hobrechtsfelde (MOZ) Mio war ein kleiner Medienstar, das braune Pony mit den krummen Beinen vom Verein Pferdekultur in Hobrechtsfelde.

Zu seiner Halterin Antonia Gerke hatte das 1,20 Meter hohe Tier eine besondere Beziehung, die beiden verstanden sich mit Blicken und durch kleine Handreichungen. Nachdem offenbar Unbekannte das Tier am Sonnabend oder Sonntagmorgen auf seiner Koppel in Hobrechtsfelde gefüttert hatten, bekam Mio am Sonntag Koliken. Trotz Tierarztbehandlung und vieler Medikamente war der kleine Wallach nicht mehr zu retten. Er starb – völlig sinnlos. Seit Jahren kämpft Antonia Gerke gemeinsam mit anderen Mitstreitern vom Naturpark Barnim und der Agrar GmbH Gut Hobrechtsfelde darum, dass das Begehen der Weiden und Koppeln, auf denen Wildpferde und Wasserbüffel grasen, ebenso wie das Füttern unterbleiben. Immer wieder kam es zu Zwischenfällen, auch die Polizei musste schon hinzugezogen werden. Dass es nun Mio traf, der als Botschafter im Kinderhospiz Sonnenhof kleine Patienten erfreute, macht alle auf dem Hof sprachlos. "Mio war mein Herzenspony", sagt Antonia Gerke.