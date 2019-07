Bauarbeiterklo in die Luft gesprengt

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Ein laute Explosion war am Sonntagabend in Oranienburg und Lehnitz zu hören. Die Polizei hat die Ursache schnell ermitteln können.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montag berichtete, haben Unbekannte am Sonntag gegen 22 Uhr die mobile Toilette auf einer Baustelle an der Oranienburger Saarlandstraße in die Luft gejagt. Am Tatort seien Reste von Pyrotechnik gefunden worden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 500 Euro von der Polizei geschätzt.

Mobile Dixie-Klos waren in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel von Vandalismus geworden. Unter anderem wurden zwei Toiletten im Wald zwischen Lehnitz und Borgsdorf gesprengt.