Der Sound der US-Südstaaten

Jürgen Rammelt

Vielitz Unter dem Motto "Down below that Old Dixie Line" hatte Reinhard Hagen am Sonntag erneut in seine Musikscheune in Vielitz zu einem Konzert eingeladen. Und wie immer hatten sich zahlreiche Zuhörer auf den Weg gemacht, um die Musiker von Umbrella Jazzmen zu erleben.

Die Berliner sind in Vielitz gute alte Bekannte. Bereits 2013 sowie 2017 waren die sieben Vollblutmusiker in der Kulturscheune am Vielitzsee zu Gast. Ganz in Schwarz gekleidet, entwickelten sie einen Sound, der die Füße wippen ließ. Die Gruppe ist eine der traditionsreichsten Dixieland-Jazzbands Berlins. Das Markenzeichen der sieben ergrauten Herren sind die feuerroten Hosenträger. Was sie ihren Instrumenten entlocken ist ein satter Sound, den sonst nur Bigbands entwickeln. Das Durchschnittsalter der Musiker beträgt 80 Jahre, verrät Eckhard Seidel, der Bandleader, Posaunist und Sänger der Formation. Er und Wolfgang Richter am Banjo sind die einzigen, die von den Gründungsmitgliedern der Band übriggeblieben sind. Aber auch die anderen, wie Niels Unbehagen am Flügel, der als Arrangeur und Komponist der Band seinen Stempel aufgedrückt hat, sowie Ingomar Wollschläger an der Tuba und am Sousaphon gehören längst zu den eingeschworenen Bandmitgliedern. Nicht vergessen werden dürfen der Trompeter Peter Tüllmann und Dr. Ralf Rothkegel, der die Klarinette und das Sopransaxofon bedient. Lediglich mit Wolfgang Winkler hatten die Jazzer nach Vielitz einen Aushilfs-Schlagzeuger mitgebracht, weil ihr eigentlicher Drummer erkrankt war. Winkler ist im Gegenteil zu den anderen Berufsmusiker. Mit 84 Jahren ist er am Sonntag der Älteste auf der Bühne, aber am Schlagzeug trommelt er wie ein junger Gott.

Jazz seit DDR-Zeiten

Wenn man den ergrauten Herren beim Musizieren zuschaut, ahnt man kaum, dass es die Umbrella Jazzmen bereits seit 1962 gibt. Selbst zu DDR-Zeiten durfte die Amateur-Jazzband aus Westberlin beim Internationalen Dixieland-Festival in Dresden auftreten. Es folgten zwischen 1980 und 1990 Auftritte in Warschau, Dresden und Karl-Marx-Stadt sowie eine Tournee durch die DDR. Was das Publikum am Sonntag zu hören bekam, war allerfeinster Jazz. Aber auch Ragtime- und Blues-Melodien sowie Dixieland, wie er in den 1930er-, -40er- und -50er-Jahren in den Kneipen und Bars von New Orleans oder Georgia zu hören war, standen auf dem Programm.

Das Publikum zeigte sich begeistert. Drei Sets mit je sieben Titeln bildeten das Programm. Die musikalische Spannweite war groß. Besonders bei den Soli liefen die sieben Musiker zu Hochform auf. Mit seiner rauhen, krächzenden Stimme entwickelte Ecki Seidel einen Sound, der den Nerv der Zuhörer traft. Niels Unbehagen erwies sich am Flügel als ein zu Späßen aufgelegter Scherzbold. Einige seiner Kompositionen waren regelrechte Ohrwürmer.

Neben Jazz-Standards brachten die Umbrella Jazzmen Titel zu Gehör, die sie in ihrer mehr als 60-jährigen Geschichte immer wieder aufgelegt hatten. Vor allem lief Niels Unbehagen zu Hochform auf, als er nur begleitet vom Schlagzeug und Bass auf dem Flügel eine Eigenkomposition zelebrierte. Es waren sogar ein bisschen Rock’n‘Roll und wenige Takte von Glenn Millers "In The Mood" zu hören. Als der letzte Titel des dritten Sets verklungen war, wollte der Beifall kein Ende nehmen. Deshalb erhielt das Publikum eine besondere Zugabe: Mit "Dans les Rus d‘ Antibes", ertönte ein Titel von Sidney Bechet, einem Klarinettisten und Sopransaxofonisten, der neben Louis Armstrong und anderen zu den ganz großen Jazz-Legenden gehört.