Luchterhand: "Das Quartier hat Charme"

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Im Interview spricht Roland Luchterhand, Fachdienstleiter für Planung, Hochbau und Klimaschutz der Stadt Hohen Neuendorf, über Entwicklungsmaßnahmen in Borgsdorf und die Möglichkeiten in Hohen Neuendorf.

Herr Luchterhand, war die städtbauliche Entwicklungsmaßnahme in Borgsdorf eine gute Idee?

Roland Luchterhand: Ja. Uneingeschränkt ja. Wohnen war ein zentrales Ziel, und dazu wurden frühzeitig Bebauungspläne erarbeitet. Die diversen Bauträger haben die Häuser recht vielfältig angelegt, es gibt Reihenhäuser, Einzel- und Mehrfamilienhäuser in mehreren Varianten. Am Dornbuschweg, an der Rosenstraße und an der Borgsdorfer Meile sind unterschiedliche Formen mit verschlungenen Wegen entstanden, das Quartier hat Charme. Dazu kommen Kita, Feuerwehr, Einkaufsmöglichkeiten, Sportplatz, Grünbereiche mit Spielplätzen. Ein Teil des Schulcampus’ gehört dazu, und die Sporthalle ist architektonisch ein sehr schönes Bauwerk, finde ich. Es haben viele Mitwirkende Anteil gehabt, dass die Maßnahme gelungen ist. Mir persönlich hat die Arbeit daran viel Spaß gemacht. Die Aussage, dass manchergar nicht genau wusste, wie man das macht, ist aber schon richtig.

Ist es eine Erfahrung, auf der sich aufbauen lässt? Es läuft nun eine vorbereitende Untersuchung für eine neue städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in Hohen Neuendorf.

Durchaus. Die Fläche in Hohen Neuendorf ist mit 35 Hektar nur unwesentlich kleiner, und es geht auch ganz klassisch darum, Wohnbebauung zu entwickeln. Am Ende der Kostenrechnung soll eine schwarze Null stehen. In Borgsdorf ist das gelungen. Auch dort gehörten die Grundstücke größtenteils nicht der Kommune, und wir hatten einige Jahre lang eine Konjunkturflaute, wo es dann ein wenig stockte. Es gab allerdings eine Anschubfinanzierung des Landes, die wir für den Ankauf von Flächen, Planungen und Erschließung nutzen konnten. Das ist jetzt nicht so. Aber der Zeitraum ist ja lang, vielleicht gibt es mal wieder Fördermittel. Das Prozedere laut Baugesetzbuch ist dasselbe. Es muss von vornherein eine inhaltliche Vorstellung erkennbar sein. Und das wäre ja der Fall.

Sind denn die inhaltlichen Schwerpunkte dieselben?

Ja, Wohnungsbau bleibt wichtig. Es wird aber anders diskutiert, die Prioritäten haben sich verschoben. Die Umwelt steht immer im Fokus, die Inanspruchnahme von Boden wird intensiver debattiert. Wir stehen in dem Spannungsfeld, dass wir bezahlbare Wohnungen brauchen, diese aber im Einklang mit dem Klimaschutz stehen sollen. In Hohen Neuendorf haben wir den Vorteil, dass die Entwicklung zwischen zwei Bahnhöfen stattfinden würde. Da finde ich auch Geschosswohnungsbau angebracht. Ein abwechslungsreiches Viertel mit Grün, schönen Plätzen, verschiedenen Häusertypen und Wohnformen, vielleicht weniger Reihenhausbau, entsteht ganz bestimmt trotzdem.