Wenn völlig fremde Menschen eine Einheit werden

Juliane Keiner

Preußnitz (MOZ) Was für ein Drama, mitten im wohlverdienten Urlaub. Annabell und Sabine reisen auf die Malediven - ein Traum geht in Erfüllung. Ihr neun Monate altes Spitz-Mädchen Joy war gut und sicher bei Verwandten untergebracht.

Dann nahm das Unheil seinen Lauf. Dem kleinen Wirbelwind gelingt es, sich durch den Spalt der geöffneten Haustür zu quetschen und zu entweichen. Sofort begann die Suche. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Polizei informiert, die Verzweiflung war groß. Es folgte eine Vermisstenanzeige bei facebook. Der Beitrag wurde mehr als 100 Mal geteilt. Menschen meldeten sich, die den Hund in Preußnitz und Dahnsdorf gesichtet hatten. Immer wieder fuhren Freunde und Familie Feld- und Waldwege ab, erfolglos.

Am nächsten Morgen wurde die Schar derer, die sich aktiv an der Suche Beteiligten stetig größer. Völlig fremde Menschen, die über die sozialen Netzwerke vom Unglück erfuhren, schalteten sich bedingungslos in die Suche mit ein. Hilfe kam auch von der Tierhilfe Hof Samtschnute. Letztlich waren es 27 Personen, inklusive mehrerer Hunde, die in der Region unterwegs waren. Bis dann ein Preußnitzer am Abend des zweiten Tages den entscheidenden Tipp gab. Sofort wurden alle Helfer, die in Bad Belzig, Mörz, Dahnsdorf, Niemegk, Kuhlowitz, Ziezow und Brück suchten, nach Preußnitz beordert. Nachdem die Helfer versuchten die Hündin um den Sichtpunkt herum einzukreisen, gelang es letztendlich nach 25-stündiger Suche Hündin Joy bei einem Kuhstall zwischen Kuhlowitz und Preußnitz aufzulesen. Ein Moment der Erleichterung für alle Beteiligten.

Glücklich nahm die Familie der Besitzerinnen den kleinen Hund entgegen und bedankte sich herzlich bei all den fremden Menschen, die sich der Suche nach Joy angeschlossen hatten. Es ist ein umwerfender Gedanke zu wissen, dass es noch so selbstlose und hilfsbereite Menschen gibt, die sich für andere und vor allem für entlaufene Tiere so sehr einsetzen.