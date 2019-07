Jetzt für unsere Kräuterwanderung für bewerben!

Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) Wer schon immer einmal wissen wollte, was alles am Wegesrand blüht, sollte sich für unsere Leser-Kräuterwanderung mit der ausgebildeten Phytopraktikerin Petra Wolf anmelden. Die Schilderowin – hier im Bild links mit Mitgliedern des Bürgervereins Bieselheide, die sie am Donnerstag durch die Fauna führte – erklärt den Teilnehmern am Donnerstagnachmittag, 11. Juli, im Tegeler Fließtal die Erkennungsmerkmale von bis zu 60 Pflanzen. Teilweise handelt es sich auch um alte Heilpflanzen, deren Wirkung Petra Wolf erläutert. Im Anschluss an die gut zweistündige Tour ist Gelegenheit, im Garten der Kräuterhexe bei Kaffee und Keksen einige Tinkturen, Pasten und selbst hergestellte Marmeladen zu kosten und auch zu erwerben. Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail an lokales@oranienburger-generalanzeiger.de angenommen. Bewerbungsschluss ist kommenden Dienstag, 12 Uhr. Sollten mehr als zwölf Bewerbungen eingehen, werden die Plätze verlost. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und bekommen dann den genauen Treffpunkt genannt.