Gemeinde auf Sternenpark eingestellt

Simone Weber

Milower Land Mehr als 1070 Laternen erhellen die Straßen in den Orten der Gemeinde Milower Land. Exakt so viele Leuchten wurden in den zurückliegenden Jahren getauscht und mit energieeffizienten LED-Leuchten umgerüstet. Sobald die letzten Leuchten samt alten Holzmasten in Bahnitz erneuert sind, hat die Gemeinde das Umrüstungsprojekt gänzlich umgesetzt - Einspareffekte und Konformietät mit Vorgaben des Sternparks inklusive.

"Die zuvor 70 bis 150 Watt-Glühlampen wurden, in Eigenleistung durch den Bauhof der Gemeinde, unterstützt durch einheimische Elektrofirmen, gegen 15 bis 30 Watt-LED-Leuchten nach und nach ausgetauscht", so Gemeindebürgermeister Felix Menzel. "Damit sinken die jährlichen Betriebskosten der Gemeinde von zuvor zirka 70.000 auf unter 30.000 Euro. Zudem konnte mit der Verwendung von Leuchten mit für Insekten freundlicher warmweißer Lichtfarbe von 3.000 Kelvin und der Vermeidung der Lichtabstrahlung nach oben Kriterien des Sternenparks Westhavelland umgesetzt werden."

Einige Laternen in den Orten stehen, nach heutigen Bauvorschriften, zu eng. Deshalb hatte die Gemeinde in den letzten Jahren 270 Laternen stillgelegt. "Dies war in den Gemeindevertretersitzungen immer wieder ein Thema, da die Anwohner zur Aufstellung der Straßenlaternen finanziell mit herangezogen wurden", so Gemeindevorsteher Wolfgang Gräfe. "Mit der Umstellung sind wieder alle Laternen in Betrieb. Damit sind die Diskussionen verschwunden und die Bürger grundsätzlich zufrieden."

Nach einer Testphase verschiedener Leuchten, wie in der Bahnhofstraße in Milow, wurde 2016/2017 mit der Umrüstung in Schmetzdorf, Vieritz, Bützer, Wilhelminental, Neu Dessau, Jerchel, Nitzahn, Knoblauch und Wendeberg begonnen. 2018 folgten die Orte Milow, Möthlitz, Bahnitz, Zollchow, Galm, Buckow, Kleinbuckow und Kleinwudicke. In Großwudicke erfolgte die Umrüstung in diesem Jahr. "Bei Neubaumaßnahmen wurden gleich LED-Leuchten eingesetzt. Die Gemeinde hat sich, auf Grund der reperaturanfälligen und teureren Dimmtechnik, für LED-Leuchten mit Schraubgewinde entschieden. Dadurch mussten nur teilweise Laternenköpfe komplett getauscht werden", so Menzel weiter. "Die Investitionskosten in Höhe von 110.000 Euro, ohne Stundenlohn der Gemeindearbeiter, amortisieren sich in 2,75 Jahren."

Auch andere Gemeinden im Sternenpark Westhavelland berücksichtigen bei der Erneuerung von Straßenbeleuchtung und Umstellung auf LED-Leuchten die speziellen Anforderungen für den Sternenpark, wie Abstrahlungsverhalten und Farbtemperatur des Lichtes. Bereits im Februar 2017 beendete Spaatz als erstes Dorf im Sternenpark diese Umstellung der kompletten Straßenbeleuchtung.