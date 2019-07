Auf den Geschmack gebracht

Peter Wittstock

Knoblauch/Milower Land Nach dem guten Zuspruch beim ersten Knoblaucher Bier-Festival im August 2018 folgte am Samstag eine Neuauflage. Diesmal hatten sich die Macher des Events, Axel Wusterhaus, Kevin Böhl (beide Nitzahn), Manuel Gaubatz (Möthlitz) und Phillip Paproth (Knoblauch), dazu entschlossen, bereits um 11.00 Uhr das Fest zu öffnen. Wie erwartet, blieb allzu großes Gedränge vor den Zapfhähnen aus.

Ab Mittag füllte sich der Platz, zumal neben den Hauptprodukten aus Fässern auch reichlich Kulinaria geboten wurde. "Erst mal essen", meinte ein Premnitzer Gast, der sich durch den Duft des Wildschweinbratens am Stand von Fritz Turbanisch verführen ließ. Ob Bratwürste, Bouletten, vegane Speisen oder Donuts - die "Grundlage" für die Verkostung der Biere war gegeben.

Von den Braumeistern präsentierte die Tangermünder Privatbrauerei Schulze zwei Gertsensäfte in 2-Liter-Flaschen. "Die dicke Dörthe" und das etwas herbere "Bier von hier" waren in den großen Abmessungen für 16,50 Euro zu haben, das Nachfüllen kostete jeweils nur 6,40 Euro. Das "Stendaler Taubentanz Pils" und das "Craft Bier" fanden auch zahlreiche neue Freunde. Am Stand der Brauerei "Hebenbräu" aus Schmerzke (Ortsteil von Brandenburg an der Havel) wurde ein Helles mit einer Stammwürze von 12 % und einem Alkoholgehalt von 5 % ausgeschenkt. Das angenehm frische, nur leicht hopfige Landbier, ging augenscheinlich durch sehr viele Kehlen. Auch der "Schwarze Engel", ein tiefschwarzes, malzig-rauchiges Schwarzbier (13 % Stammwürze, 5,4 % Alkohol) war auch einer der Renner in diesem Jahr. Kathrin und Ulrich Willnat aus Rathenow lobten das "Schwarze" als sehr süffig. Mit einer Palette von fünf Bieren wartete die "Fläminger Brauerei" aus Landsberg auf. Neben Pils, Spezial, Hefeweizen und Porter kam speziell bei weiblichen Gästen das von dort her stammende Kirschbier gut an. Familie Otte aus Jerchel konnte unmittelbar nach Ankunft noch kein abschließendes Biergeschmacks-Urteil fällen, wobei das erste Helle mehreren Verkostern noch zu herb erschien. Derweil war Tino Laso aus Plaue (ein anderer Ortsteil von Brandenburg an der Havel), der mit seiner Gattin angereist war, mit Schollener Hellem auf den Geschmack gekommen. Eine Truppe aus der Havelstadt probierte am Nebentisch Spirituosen der Fläminger Brauerei. In der Beliebtheit lag bei den Männern der Kräuter- und bei den Frauen der Holunderlikör ganz oben.

Zur Kaffezeit hin füllte sich das Festgelände weiter. Vereinzelte Regentropfen trübten die Bierlaune nicht. Ausreichend Sitzplätze in Zelten standen zur Verfügung. Der Zuspruch lässt ein erneutes Fest für 2020 erwarten.