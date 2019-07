Am Bahnhof Frankfurt (Oder) eine Nacht kein Zugverkehr

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Heute Abend ab 21.25 Uhr ist der Frankfurter Bahnhof komplett lahmgelegt. Bis Dienstagmorgen, 6 Uhr, fahren gar keine Züge.

Bereits am Abend und in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag war das der Fall. Grund sind nach wie vor die Bauarbeiten an der Brücke über die Leipziger Straße. Wegen dieser fielen auch seit 23. Juni etliche Züge der Linie RE1 zwischen Fürstenwalde und Frankfurt (Oder) beziehungsweise Eisenhüttenstadt aus.

Die Arbeiten sollten ursprünglich bis Freitag abgeschlossen sein, dauern nun aber bis Dienstagmorgen um 7.15 Uhr an. Montagabend um 23 Uhr fährt ein Bus von Frankfurt nach Fürstenwalde, außerdem um 23.35 Uhr und um 0.58 Uhr. Danach wieder um 3.05 Uhr. Richtung Eisenhüttenstadt fahren um 22.40 Uhr, 23.45 Uhr, 1.45 Uhr, 3.26 Uhr und 5.03 Uhr Ersatzbusse.

Insgesamt finden sich für den RE1 aktuell zehn Meldungen zu baubedingten Fahrplanänderungen auf der Internetseite der Deutschen Bahn. Allein sechs davon betreffen direkt Frankfurt (Oder), Fürstenwalde, Erkner oder Eisenhüttenstadt.

Die Bauarbeiten, die seit 23. Juni laufen, mussten aufgrund der Hitze zwischenzeitlich ausfallen – als nachts noch 23 Grad Celsius waren, sei das Schienenschweißen nicht möglich gewesen, erklärt Bahn-Sprecher Burkhard Ahlert. "Die Bauarbeiten sind aufgrund der Witterung und einer kurzfristig versagten Lärmgenehmigung verlängert worden."

Der Frankfurter Maik Macholl fuhr am Wochenende nach Berlin und wunderte sich über den teilweise eingerichteten Schienenersatzverkehr, denn: "Weit und breit waren keine Bauarbeiten oder Menschen zu sehen", erzählt er von seinen Beobachtungen. "Das ist relativ traurig." Beim Kundentelefon in Potsdam habe man ihm auch nicht helfen können. Burkhard Ahlert verweist in dem Zusammenhang lediglich auf die Verlängerung der Baumaßnahme.

In dieser Woche stehen außerdem Vegetationsarbeiten an der RE1-Strecke an, sodass bis einschließlich Freitag, jeweils 8 bis 16.45 Uhr, jeder zweite Zug zwischen Frankfurt und Fürstenwalde durch Busse ersetzt wird. Zwischen Berkenbrück und Fürstenwalde fährt ein Zubringerbus, da während dieser Zeit der Halt Berkenbrück entfällt.

Wer mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Fahrrad unterwegs ist, kann die Busse nur eingeschränkt nutzen. Größere Gruppen werden gebeten, sich im Vorfeld anzumelden.

Ab 19. Juli stehen dann die nächsten Einschränkungen an. Dann fahren zwischen Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde fast eine Woche lang nur Busse. Auch zwischen Berlin Ostbahnhof/Ostkreuz und Fangschleuse fallen Zügen aus – nach Erkner gelangt man aus Berlin mit der S-Bahn, aus Fangschleuse mit dem Bus.

Aktualisierungen und Ersatzpläne sind zu finden unter: https://bauinfos.deutschebahn.com/berlin-bb/Strecke/RE_1/1