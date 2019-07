Lange Zeit ohne Job, aber richtig motiviert

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Paradoxer geht es nicht: Fürstenberger, die schon lange Zeit ohne Job und Perspektive sind, verschönern täglich für ein paar Stunden mühevoll den Havelpark, das städtische Kleinod unweit der Havel und des Baalensees.

Andere Fürstenberger, die für sich ebenfalls keine Perspektive ausmachen, zerstören derlei Bemühungen in einem Anfall von Frust regelmäßig.

Davon entmutigen lassen sich die Teilnehmer eines Projektes des Vereins Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) aber nicht. Sie werden dank des Vorhabens allmählich an die Anforderungen des Arbeitsalltages herangeführt, heißt es in der Projektbeschreibung. Vor allem darauf kommt es an. Wobei der Mehraufwand, den die Langzeitarbeitslosen haben, üblicherweise mit einer kleinen Entschädigung honoriert wird.

Biotope werden erhalten

Direkte Nutznießer sind aktuell Ina Plath, Mario Lüdtke, Torsten Hasenpusch und Bernd Reinisch. Täglich vormittags machen sie den Rücken krumm und wuseln eifrig durch den Havelpark. Nicht allein, um den nie nachlassenden Zustrom von Müll einzudämmen oder die Wege hübsch zu harken.

Die Traubenkirsche, ein exotischer Schädling in heimischen Wäldern, wird bekämpft, Windbruch ist zu beseitigen, ökologische Nischen werden geschaffen, etwa für Kleinsäuger oder Nistkästen für Vögel, Fledermauskästen und Hotels für Insekten.

All das nicht nur im Havelpark, sondern auch "im Bereich des Maiberges, Lug ins Land und von angrenzenden Kommunalflächen", wie aus der Projektbeschreibung hervorgeht. Andrea Hering ist Projektmanagerin bei der LEB. Sie freut sich außerordentlich über die gute Kooperation mit der Stadt Fürstenberg – nicht allein, weil bei dem Lokaltermin auch der Bürgermeister, Robert Philipp (parteilos) zugegen ist. "Es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit etwa mit Sibille Michalke, die den Bedarf zum Beispiel des städtischen Bauhofes nach Unterstützung anmeldet", erläutert sie.

Rhododendron geklaut

Philipp seinerseits betont, dass die Langzeitarbeitslosen die städtischen Bemühungen um eine schönere Havelstadt so effektiv und sinnvoll unterstützen, nötige ihm großen Respekt ab. Der Havelpark sei ein beliebtes Ausflugsziel auch für die Einheimischen. Er sehe es daher als großes Plus an, dass die Grünanlage hervorragend in Schuss gehalten werde – ungeachtet der Zerstörungswut von Unverbesserlichen.

Zum Beispiel seien kürzlich einige der gepflanzten Rhododendron-Gewächse von Unbekannten entwendet worden, berichtet Sibille Michalke. Und die Zitterulmen, die von Kindern im Rahmen eines Projektes mit Förster Steffen Nowak enthustiastisch in die Erde gebracht wurden, seien bösartig herausgerissen worden.

Doch Bange machen gilt nicht: Die Stadt werde demnächst auch die Trainingsgeräte im Park auf Vordermann bringen.