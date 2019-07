Collies in Blumenow auf dem Laufsteg

Wolfgang Gumprich

Blumenow Anders als eine Leistungsschau bei Schäferhunden gleicht die bei den Collies eher einer "Misswahl", schmunzelt Nicole Klink. Sie ist die Vorsitzende der Landesgruppe Nord-Ost im Deutschen Collie-Club und richtete am Sonntag die Ausstellung auf der Wiese hinter der Feuerwehr in Blumenow aus. Bei den Collies, so Klink, werden die Hunde, getrennt nach Rüden und Hündinnen, bewertet, wie nahe sie einem einmal fest gelegten Standard ähneln. Neben den Langhaarcollies – Typ Lassie – gibt es dann noch Kurzhaarcollies. Die Bewertungen unterteilten sich in sieben Klassen, insgesamt 48 Hunde. Auf einer Bank plaudern Astrid Lautenschlag aus Rehfelde und Züchterkollegin Gabi Schuster aus Aalen. Schon mit elf Jahren, so erzählt Gabi Schuster, habe sie gewusst, dass sie später einmal Collies züchten werde. Natürlich spielte die amerikanische Fernsehserie "Lassie" bei ihrer Berufswahl eine große Rolle. Beide Züchterinnen berichten, dass sie ihre Collies in die USA zur Ausbildung schicken, dort würde besonders große Bedeutung auf die "Showphase" gelegt.

Und dann kommt eine Preisrichtern und holt einen Collie zur Begutachtung ab: "It’s showtime", lockt sie den Hund.