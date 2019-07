Ziegeleipark Mildenberg im Ausnahmezustand

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Außergewöhnliche Ereignisse bedürfen außergewöhnlicher Entscheidungen: Zum ersten Mal seit seiner Gründung schließt der Ziegeleipark Mildenberg während der laufenden Saison für fünf Tage die Türen für die Öffentlichkeit. Der Grund: Der Chaos Computer Club (CCC) hat den gesamten Ziegeleipark gemietet, um dort zum zweiten Mal nach 2015 sein mittlerweile sechstes Chaos Communication Camp zu veranstalten. Vor vier Jahren bei der Premiere in Mildenberg war das noch anders. Damals mietete der Club vornehmlich den geschlossenen Teil des Parks an, so dass zumindest die Ausstellungen im vorderen Teil der Öffentlichkeit noch zugänglich waren.

Mit mehr als 5 000 Hackern, Technikfreaks, Künstlern, Netzpolitik-Interessenten, Lebenskünstlern und Utopisten wird es die weltweit größte Freiluft-Hacker-Veranstaltung, die in Mildenberg veranstaltet wird. Wie schon vor vier Jahren sollen der Ziegeleipark und die angrenzenden Tonstiche für eine entspannte Urlaubsatmosphäre sorgen, während auf zwei Vortragsbühnen, in diversen Workshopzelten, themenspezifischen Villages und spontan selbstorganisierten Sessions technische, soziale und politische Themen diskutiert sowie kulturelle und wissenschaftliche Experimente ausprobiert werden, heißt es in einer Mitteilung des CCC. Das Festivalgefühl soll abgerundet werden von Installationen, einem Bällebad, lauschigen Bars, viel Musik, Licht und Kunst und unzähligen Zelten.

Ganz billig wird die Sache für die Hacker aber nicht: Ein Standard-Ticket soll diesmal 295 Euro kosten und damit nochmals mehr als beim Camp 2015, als im Schnitt 260 Euro aufgerufen wurden. Letztlich schloss das Camp 2015 noch mit einem Minus ab. Da das Chaos Communication Camp ein nicht-kommerzielles Event ist und weder die Macher noch die Referenten bezahlt werden, bekommen auch Vortragende keinen freien Eintritt. Die gesamte Veranstaltung wird von freiwilligen Helfern organisiert. Teuer wird die Veranstaltung aber dadurch, dass alle Resourcen aufwendig herangefahren werden müssen.

Wer nicht nach Mildenberg kommen kann, soll dennoch etwas von dem Camp mitbekommen. Die Vorträge werden wie üblich live im Internet gesendet. Auch das Interesse der Medien dürfte wieder enorm sein. Vor vier Jahren berichteten 15 Fernsehsender weltweit von der mehrtägigen Veranstaltung.

Des eines Freud ist des anderen Leid: Die ohnehin schon vollen Zügen des RE 5 zwischen Berlin und Gransee dürften für eine Woche noch voller sein Ab Gransee wird es wohl auch diesmal wieder einen Busshuttle geben. Die Nachbarn des Ziegeleiparks dürften weniger erfreut über die fünftägige Großveranstaltung seien, die keine Schließzeiten kennt. Der CCC hat deshalb Verhaltensregeln veröffentlicht.