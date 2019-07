Neuruppin bekämpft jetzt auch Ratten am Wall

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die eine Ratten-Bekämpfung läuft noch, die nächste beginnt heute: Die Stadt Neuruppin geht derzeit massiv gegen die Nager vor. Ab heute wird ein großes Stück der Wallanlage gesperrt, weil dort Giftköder ausgelegt werden.

Das bestätigte Stadtsprecher Heiko Rähse. Ihm zufolge wird die Wallanlage vom Hinterausgang des Tempelgartens bis zur Schinkelstraße nicht mehr zugänglich sein. Die hintere Tür des Tempelgartens bleibt verschlossen. Die Stadtverwaltung ist laut Rähse in der vergangenen Woche darüber informiert worden, dass auf einem nahe gelegenen Grundstück an der Heinrich-Heine-Straße Ratten bekämpft werden. Das war auch Anlass für die Aktion der Stadt. "Um einen nachhaltigen Effekt bezüglich der Rattenbekämpfung zu erzielen, wird nunmehr im öffentlichen Bereich relativ weiträumig, über einen Wallabschnitt gefasst, ebenfalls die Bekämpfung vorgenommen", so Rähse.

Vor Ort sind Warnhinweise vor den Giftködern angebracht. Der Leinenzwang für Hunde sollte dringend beachtet werden, so Rähse. Wie lange genau die Wallanlagen gesperrt werden, steht noch nicht fest.

Erst in der vergangenen Woche war ein Teil des Ufers des Ruppiner Sees gesperrt worden: Nahe der Straße "Am Schwanenufer" gibt es eine Rattenplage, die laut Stadt wahrscheinlich von Badegästen verursacht worden ist, die ihren Müll nicht wegräumen. Vor Ort läuft die Rattenbekämpfung noch.