Brand in ehemaliger Schule

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Schon seit mehr als einem Jahr ist die ehemalige Schule 5 im V. Wohnkomplex ein Abenteuerspielplatz für Kinder und Jugendliche. Am Montag hat sich nun ereignet, was manch einer schon befürchtet hat: In dem leerstehenden Gebäude hat es gebrannt. Eine Jugendliche musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Gebrannt habe es in einem Raum im Keller, sagte Einsatzleiter Frank Schüler. Dort lagerte noch viel Papier von dem Eigentümer des Schulgebäudes, dem Krankenkassendienstleister Medent. Schnell habe sich sehr viel Rauch gebildet, der durch das ganze Haus gezogen ist. "Da unten ist es sehr warm", umschrieb Schüler, dass das Feuer schon erhebliche Kraft entwickelt hatte. Unter schwerem Atemschutz brachten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Ein Problem ist, dass durch den Rauch das komplette Gebäude verqualmt war, erst einmal alle Fenster geöffnet werden mussten.

Den Brand hätten Jugendliche gemeldet, erklärte Frank Schüler. Insgesamt 23 Feuerwehrleute – neben den hauptamtlichen Kräfte auch die Löschzüge Innenstadt und Fürstenberg – waren im Einsatz. Schwierigkeiten in das Gebäude zu gelangen, gab es für die Feuerwehrleute nicht. "Da steht ja alles offen", sagte der Einsatzleiter.

Und genau das ist das Problem schon seit mehreren Monaten. Denn das Feuer ist der bisher traurige Höhepunkt der Tatsache, dass das Schulgebäude immer mehr verwahrlost und für Kinder sowie Jugendliche ein beliebtes Ziel ist, dort ihre Freizeit zu verbringen.

Probleme seit einem Jahr

Das Problem ist bekannt. Schon vor einem Jahr gab es in und an dem Gebäude am Ludmilla-Hypius-Weg einen Polizeieinsatz, weil Anwohner beobachtet haben, wie immer wieder Kinder und Jugendliche in das Gebäude eingedrungen sind. Doch geändert hat sich nicht viel. Wenige Monate später bestand an der ehemaligen POS "Juri-Gagarin" immer noch "Tage der offenen Tür" beziehungsweise "Tag des offenen Fensters". Im Februar hieß es aus dem Rathaus, dass man mit dem Eigentümer im Gespräch sei. Doch die Gespräche haben offensichtlich nicht dazu geführt, dass das Gebäude besser gesichert wurde,

Die ehemalige Schule, die Anfang der 1960er-Jahre errichtet wurde, war 2009 für einen symbolischen Betrag an den Krankenkassen-Dienstleister Medent verkauft worden. Der meldete 2014 Insolvenz an. Vor mehr als zwei Jahren heiß es, die Immobilie sei an Investoren verkauft worden, die dort ein Seniorenheim errichten wollten. Doch das Projekt zerschlug sich. Die ehemalige Schule verblieb offensichtlich in der Insolvenzmasse, niemand scheint sich darum wirklich zu kümmern.

Wozu das führen kann, ist direkt gegenüber zu beobachten, wo die ehemalige Kaufhalle eine Ruine ist. Auch dort gibt es einen Eigentümer, der sich nicht um seine Liegenschaft kümmert, zum Ärger der Anwohner, die den Anblick ertragen müssen.