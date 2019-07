Pendler schieben täglich Frust

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Noch bis Anfang September – vielleicht sogar darüber hinaus – ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Mühlenbeck und Birkenwerder zu rechnen. Denn der Berliner Senat schlägt vor, eine Baustelle in Schönerlinde (Barnim) weiträumig zu umfahren, und zwar über den nördlichen Berliner Ring. Die Schönerlinder Straße wird bereits seit Ende 2017 zwischen den Anschlussstellen zur Bundesautobahn (BAB) 114 und der Landesgrenze zu Brandenburg erneuert. Seit Mitte Juni wird der Abschnitt zwischen "Am Posseberg Süd" und der Zu- und Abfahrt der A 114 mit einer Gesamtlänge von zirka 700 Metern neu gebaut. "Es wird dringend empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Mögliche Ausweichstrecken sind die B 96 und B 96 a mit dem Anschluss an die A 10 in Birkenwerder, die L 21 mit dem Anschluss in Mühlenbeck/Summt sowie die B 2 mit der Anschlussstelle Weißensee (A 10)", teilt die Senatsverwaltung für Verkehr mit.

Tipp vom Ortsvorsteher

Und das machen schon zahlreiche Pendler, die aus der Gemeinde Wandlitz nach Berlin zur Arbeit müssen. Der Ortsvorsteher von Schönerlinde, Frank Liste (SPD), rät seinen Einwohnern, den Umweg über Mühlenbeck in Kauf zu nehmen, um in einer erträglichen Zeit in die Hauptstadt zu kommen. Er rechnet wegen der Baustelle an der Autobahn sogar bis Mitte nächsten Jahres mit erheblichen Einschränkungen. Doch die Empfehlung wird ab dem 22. Juli problematisch werden, denn von diesem Tag an ist die Autobahnauffahrt von der L 21 bis 7. September nicht mehr möglich. Autofahrer werden gebeten, in Richtung Hamburg aufzufahren und in Birkenwerder zu wenden.