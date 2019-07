Postbank gibt Standort am Oranienburger Bahnhof auf

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Postbank und die Deutsche Post DHL geben ihren traditionsreichen Standort am Oranienburger Bahnhofsplatz auf. Wie die Pressestelle der Deutschen Post Berlin am Montag mitteilte, wird das Postbank Finanzcenter, in dem von den Mitarbeitern der Postbank auch alle Leistungen und Produkte der Deutschen Post DHL angeboten werden, am 18. September in die Bernauer Straße 53 umziehen.

Dort werden dann Postbank- und Postdienstleistungen von montags bis freitags jeweils in der Zeit von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr angeboten.

Noch wird in den Räumen an der Bernauer Straße 53, in denen einst Eduscho- und später Tchibo-Kaffee verkauft wurde und die vorübergehend auch von "Dit Schuhhaus" genutzt wurden, kräftig gewerkelt. Es werden Unmengen von Kabeln gezogen und verlegt. Warum Postbank und Post den Bahnhofsplatz und damit das traditionsreiche Postgebäude verlassen, teilte die Post nicht mit.

1993 begann die Deutsche Post, Postleistungen in lokale Einzelhandelsgeschäfte zu verlagern. Heute bieten die Partner der Deutschen Post – darunter auch die Postbank als bundesweit größter Kooperationspartner – in bundesweit rund 13 000 Filialen Postdienstleitungen an. "Umfragen zufolge ist die Resonanz bei den Kunden durchweg positiv. Diese Vertriebsform verbessert vor allem durch längere Öffnungszeiten die Versorgung der Kunden mit postalischen Leistungen. Auch die Partner zeigen sich zufrieden, da sich erfahrungsgemäß mit der Übernahme von Postleistungen auch die Kundenfrequenz im Hauptgeschäft erhöht", sagt Anke Blenn von der Post-Pressestelle.