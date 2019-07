Cannabis im Maisfeld entdeckt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Sein Sinn für Ordnung ist offenbar einem Kleinbauern zum Verhängnis geworden, der in der Nähe vom Beyerswald in einem Maisfeld illegal Cannabis angebaut hat. Mehrere Passanten auf der Straße am Beyerswald bemerkten am Sonnabendnachmittag Rauch aus dem Feld aufsteigen und verständigten die Feuerwehr. Durch die verheerenden Waldbrände in diesen Tagen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sensibilisiert, rückte die Schwedter Feuerwehr sofort mit einem Großaufgebot von fünf Feuerwehren und 23 Einsatzkräften aus. Vor Ort fanden die allerdings nur ein kleines Häufchen getrockneten Schnittguts, das offensichtlich jemand angesteckt hatte, um es verschwinden zu lassen.

Unmittelbar in der Nähe entdeckten die Feuerwehrleute auf einem freigeräumten Feldrain zwischen zwei Maisfeldern versteckt eine Mini-Plantage mit 57 Cannabis-Pflanzen. Der Hobby-Gärtner, der hier offenbar seinen Bedarf an Haschisch oder Marihuana im Selbstanbau decken wollte, wurde von den Zeugen der Rauchentwicklung dabei beobachtet, wie er von dem Ort in Richtung des nahen Waldes rannte, dort ein Fahrrad bestieg und flüchtete.

Nun ermitteln Kriminalisten der Inspektion Uckermark, wer der flüchtende Gärtner gewesen ist und was es mit dem Brand auf sich hatte. Die Cannabis-Pflanzen wurden abgeschnitten und sichergestellt, um sie anschließend zu vernichten.