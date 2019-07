MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Polizisten wurden am Sonntagnachmittag über einen Einbruch in eine Lagerhalle an der Georg-Richter-Straße informiert. Auf dem Weg dorthin begegnete den Beamten ein Mann im weißen T-Shirt. Er wurde kontrolliert. Ermittlungen bestätigten den Verdacht, dass dieser Mann in die Lagerhalle eingebrochen war. Nach ersten Erkenntnissen fehlt daraus nichts. Der Mann bekam dennoch eine Anzeige. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.