B 158 bleibt drei Tage länger dicht

Steffen Göttmann

Steinbeck (MOZ) Uwe und Grit Kamischke betreiben eine Gaststätte in Steinbeck. Ihr Hauptgeschäft ist der Durchgangsverkehr von Berlin nach Polen und zurück. Sperrungen auf der B 158 wie die zwischen Steinbeck und dem Bunker Wollenberg in den vergangenen zwei Wochen wirken sich negativ auf das Geschäft aus. "Bauarbeiten müssen sein", sagte Uwe Kamischke. Die Arbeiten an der für Kamischkes wichtigen Lebensader seien zügig fortgeschritten, erklärte er am Montag. Schon vergangenen Donnerstag sei die Fahrbahndecke einschließlich der Markierungen fertig gewesen. Doch weder am Freitag, am Wochenende oder gar Montagfrüh seien die Barrikaden abgeräumt worden, wunderte sich Kamischke. Denn für Pendler, die von Steinbeck nach Bad Freienwalde zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen fahren, stellte die Umleitung eine große Belastung dar, zumal die B 158 auch in der Kurstadt gesperrt ist, so dass sie zwei Umleitungen fahren müssen.

Sperrung belastet Geschäft

Die Ausflügler aus Berlin habe diese Sperrung vollends verwirrt. "Wir hatten Kunden, die noch nie bei uns waren", sagte er. Insgesamt sei das Geschäft aber zurück gegangen, weil viele Berliner, die normalerweise bei ihm eine Rast einlegen, lieber schnell nach Hause wollten. Die Kamischkes leben zu 70 bis 80 Prozent vom Durchgangsverkehr, die anderen Gäste kommen aus Strausberg, Wriezen, Eberswalde und dem Berliner Umland. Vom Dorf selbst könne er nicht leben. "Wer zu uns will, kommt zu uns durch", ist er überzeugt. Die Sperrung der Berliner Straße in Bad Freienwalde habe sich eingespielt und wirke sich nicht mehr negativ aufs Geschäft aus.

Dass die Straße fertig war, aber nicht geöffnet wurde, ärgert den Gastwirt, dem dadurch wieder ein Wochenende verloren ging. Er sei die geschlossene Strecke abgeradelt "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass dort noch irgendwo gebaut werden musste", ergänzte Kamischke. "Es kann nicht sein, dass eine Straße geschlossen bleibt, obwohl sie fertig ist."

Freigabe am Montagvormittag

Seit Montagvormittag sei die Straße wieder für den Verkehr frei gegeben worden, sagte Frank Hundrieser, Leiter der Landes-Straßenmeisterei Bad Freienwalde. Der Bauwart des Landesbetriebs Straßenwesen und der Bauleiter der beauftragten Firma seien heute die Strecke abgeradelt und hätten die Aufmaße genommen. Dabei werde gemessen und kontrolliert, ob das Unternehmen den Auftrag, wie gefordert, abgearbeitet habe. Dies sei wichtig für die Abrechnungsmodalitäten, sagte Frank Hundrieser, der dennoch den Gastwirt versteht.