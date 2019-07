Veltens erster grüner Tupfer

Roland Becker

Velten (MOZ) Ich habe mich sofort in Velten verliebt." Der 26-jährige Richard Halamoda ist also gleich doppelt verliebt. Ende 2013 zog er "der Liebe wegen" nach Velten. Eine ganz schnelle Entscheidung sei das gewesen, sagt der gebürtige Tegeler rückblickend. Dabei habe seine Frau ausdrücklich offengelassen, ob der gemeinsame Wohnort in der Hauptstadt oder vor deren Toren gefunden werden soll. Mittlerweile fühlt er sich in der Stadt so wohl, dass er sich auch politisch einmischen möchte. Eine Partei ist darüber besonders froh.

Fast drei Jahrzehnte mussten die Grünen darauf warten, ein Veltener Mitglied in ihren Reihen begrüßen zu können. Mitte Juni teilte der Kreisverband eine doppelte Freude mit: Richard Halamoda ist nicht nur der erste Veltener mit grünem Parteibuch. Er ist auch das 150 Mitglied im Kreisverband. Allerdings hatten sich der in Hennigsdorf lebende Landesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen den Start etwas früher gewünscht. Clemens Rostock hatte im Januar 2018 gesagt: Der Wahlzettel am 26. Mai 2019 fürs Veltener Stadtparlament sollte bereits grüne Tupfer tragen.

Der Wahlkampf war es allerdings, der den jungen Mann ("Ich habe immer Grün gewählt") zum Parteieintritt brachte. Nachdem er an einem Wahlkampfstand mit der Hennigsdorfer Abgeordneten Petra Röthke-Habeck ins Gespräch gekommen sei, habe er wenige Wochen später die Mitgliedschaft beantragt.

Ein erstes Projekt, mit dem er in Velten ein Zeichen setzen will, hat er gefunden: "In Supermärkten ist das Gemüse oft in Plastik eingepackt, selbst die Bio-Gurke." Das will er ändern, indem er das Gespräch mit Filialleitern suchen will. Die Kernfrage hat er schon formuliert: "Was braucht ihr für Unterstützung, damit darauf verzichtet wird?"

Es wird sich zeigen, ob dieses Projekt schneller umzusetzen ist, als ein anderes, das ihm am Herzen liegt. Halamoda möchte parteiintern einen Behindertenbeauftragten für Oberhavel berufen. "Ich bin selbst von einer teilweisen Behinderung betroffen", sagt Halamoda und argumentiert: "Wir wollen zeigen, was es heißt, im Alltag mit einer Behinderung leben zu müssen." Und er hat gleich ein Beispiel parat. Velten bräuchte barrierefreie Sozialwohnungen. Ein Fahrstuhl nutze einem Menschen im Rollstuhl zum Beispiel nichts, wenn dieser auf halber Treppe halte.

In manchem entspricht der grüne Neuzugang nicht dem Klischeebild eines Mitglieds dieser Partei. So fährt er zu seiner berufsvorbereitenden Maßnahme nach Tempelhof mit dem Auto. Einerseits fehlen ihm Fachgeschäfte in Veltens Innenstadt, andererseits räumt er ein, vieles selbst im Internet zu bestellen. Und er überrascht mit dem Satz: "Ich sehe den S-Bahn-Anschluss kritisch. Wie soll das funktionieren?" An dieser Stelle zeigt sich, dass der Neu-Veltener noch Lücken im Kleinstadt-Wissen füllen muss. Er wusste nicht, dass bei der laufenden Bahnsteigerneuerung extra Platz für ein künftiges S-Bahn-Gleis gelassen wird. Er kritisiert auch den Zustand des Marktplatzes, ohne zu wissen, dass demnächst die Umgestaltung beginnt. Sein Fazit zu Veltens Zentrum klingt recht hart: "Die Innenstadt könnte gut bestellt werden. Aber es mangelt an der Umsetzung. Manches ist halbherzig."

Für die nächsten fünf Jahre hat sich Halamoda, der sich beruflich auf Technisches Produktdesign orientiert, zwei Ziele vorgenommen. 2024 soll es in Velten mindestens fünf Grüne geben. Das würde für einen eigenen Ortsverband reichen. Und er möchte dann selbst mit möglichst vielen Mitstreitern fürs Stadtparlament kandidieren. Bis dahin will er sich in die Lokalpolitik einfuchsen, indem er zum Beispiel Sitzungen des Stadtparlaments besucht. Über Facebook-Gruppen wie "Velten verbindet" habe er mitbekommen, "dass dort viele Kommentare und Ausdrücke fallen, da fasse ich mir an den Kopf. Ich kann nur versuchen, es als Grüner in Velten besser zu machen."