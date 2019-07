Vorwärts geht’s im Trabi immer

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Zwei Elche auf der Kurischen Nehrung, ein Trabant-Schrauber in Helsinki, viele hilfsbereite Menschen: die Ostsee-Tour, zu der Mirko Schade aus Erkner und sein Freund Carsten Wehner aus Köpenick aufgebrochen sind, hat den Freunden allerlei denkwürdige Begegnungen eingebracht. Eine Woche lang fuhren sie mit Schades Rennpappe entlang der alten Reichsstraße 1 bis nach Kaliningrad und weiter nach Tallinn, um von dort nach Helsinki überzusetzen. Der minutiös geplante Reiseplan ist auch durchweg aufgegangen, wie Schade jetzt nach seiner Rückkehr berichtete, auch wenn sich in der finnischen Hauptstadt ein Malheur ereignete: der Rückwärtsgang ging kaputt.

2400 Kilometer zurückgelegt

"Es war beim Einparken", erinnert sich Schade. "Auf einmal hat der Wagen so geruckelt." Das mit dem Rückwärtsfahren hatte sich fortan erledigt, und natürlich befürchteten die beiden Trabant-Piloten, dass das gesamte Getriebe Schaden genommen haben könnte und jegliche weitere Fahrt vorbei sein könnte. Zu ihrer großen Erleichterung war dem aber nicht so. "Vorwärts ist er super gefahren." Also nahmen Schade und Wehner von der finnischen Hauptstadt wie geplant die Fähre nach Travemünde und rollten von dort aus mit dem Trabi gen Heimat – immer im Vorwärtsgang.

170 Liter Benzin haben sie am Ende verbraucht, die Strecke war mit 2400 Kilometern doch deutlich länger als die ursprünglich errechneten 1600 Kilometer. Gewiss ein Grund dafür, dass sich die beiden ranhalten mussten, um ihre Etappen zu bewältigen. Und was wird jetzt aus dem Trabi mit dem nicht mehr funktionierenden Rückwärtsgang? Für Schade ist der Fall klar: "Ich bringe ihn in die Werkstatt." Schließlich soll die Spritztour nicht die letzte Ausfahrt gewesen sein. "Wir wollen so etwas jetzt jedes Jahr machen", sagt der Erkneraner.