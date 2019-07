"In Frage kommt auch ein Verkauf"

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Aus Kostengründen schließt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Ende September ihr Schwangerenkurheim in Bad Saarow. Mit der Vorsitzenden des Awo-Kreisverbandes Fürstenwalde, Monika Kilian, sprachüber die Hintergründe.

Frau Kilian, Sie haben gescheiterte Verhandlungen mit den Krankenkassen als Grund für die Schließung genannt. Was genau ist das Problem?

Es existiert schon seit geraumer Zeit. Das Heim wurde vor 20 Jahren vor allem mit Doppelzimmern gebaut. Mittlerweile ist das aber nicht mehr zeitgemäß. Wir haben daher auf Einzelzimmer umgerüstet. Die Kapazität sank dadurch von 44 auf 24 Frauen. Die Krankenkassen haben ihren Kostensatz aber nur minimal erhöht.

Warum beenden Sie den Betrieb ausgerechnet jetzt?

Die finanziellen Schwierigkeiten haben sich verstärkt. Wir zahlen unseren Mitarbeitern Tariflohn und hatten daher zuletzt gestiegene Personalkosten. Außerdem ist der niedrige Zinssatz ein Problem. Früher konnten wir die Erträge von Geldanlagen verwenden, um den Betrieb zu sichern.

Wie war die Auslastung des Hauses zuletzt?

Sie lag konstant bei 85 bis 90 Prozent. Mehr ist kaum möglich, da es wegen kurzfristig notwendiger Krankenhausaufenthalte der Schwangeren auch immer wieder Absagen gibt. Die letzten der in der Regel dreiwöchigen Kuren laufen jetzt noch bis Ende August. Bis zur offiziellen Schließung am 30. September nehmen unsere acht Mitarbeiter im Schwangerenkurheim noch ihren Resturlaub. Zwei bleiben danach bei uns beschäftigt. Alle anderen sind anderweitig fündig geworden. Arbeitslos wird niemand.

Was passiert mit dem Gebäude?

Es ist in unserem Eigentum. Ein Betrieb für Mütterkuren scheiterte ebenfalls an den Krankenkassen. Nun sind wir in weiteren Gesprächen, eine Entscheidung soll bis Anfang September fallen. Auch eine Vermietung oder ein Verkauf kommen in Frage.