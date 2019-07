Hubertus Rößler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Trainingsauftakt beim FSV Dynamo Eisenhüttentadt findet am 16. Juli um 18.30 Uhr im Fürstenberger Stadion statt. "Wir suchen für unser Team noch dringend Verstärkung", teilt der Verein auf seiner Facebook-Seite mit. "Wir sind ein bunter, gut gelaunter Haufen, der auch außerhalb des Platzes viel unternimmt. Wir haben in Fürstenberg gute Trainingsbedingungen und werden von unseren Trainern sehr gut auf die Spielpraxis vorbereitet. Wer in einem familiären Umfeld leistungsorientiert Fußball spielen möchte, ist bei uns gerne gesehen."

In der Vorbereitung geht es am 20. Juli um 15 Uhr gegen Kreisligist Eiche Groß Rietz. Am 27. Juli lädt Dynamo ab 15 Uhr zum Aral-Cup ein – geplante Teilnehmer sind der FC Eisenhüttenstadt, der BSV Guben Nord und Blau-Weiss Markendorf. Und am 3. August um 15 Uhr kommt Kreisoberligist FC Neuenhagen zum Test in den Dynamo-Sportpark.