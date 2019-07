Seit zehn Jahren ist die Heide frei

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mit einem Jubiläumsgottesdienst und vielen Gästen wird am heutigen Dienstag in der Kirche von Gadow an den 9. Juli 2009 erinnert. Heute vor zehn Jahren erklärte der damalige Bundesverteidigungsminister Franz-Josef Jung (CDU), dass die Bundeswehr auf die Kyritz-Ruppiner Heide als Truppenübungsplatz verzichtet.

Vorausgegangen waren 17 Jahre friedlicher Protest von den Bürgerinitiativen "Freie Heide" und "Freier Himmel" sowie zahlreiche Gerichtsurteile gegen die Pläne der Armee. "Es hatte keinen Zweck mehr, dagegen vorzugehen", sagte Jung am Montag rückblickend. Er selbst sei von der Notwendigkeit, diesen Truppenübungs- und Luft-Boden-Schießplatz einzurichten, überzeugt gewesen. Aus juristischer Sicht hätte die Bundeswehr aber nicht mehr gewinnen können, so der 70-Jährige.

Für den heutigen Ostprignitz-Ruppiner Landrat Ralf Reinhardt (SPD) war die Bürgerbewegung gegen das Bombodrom ein beispielloser Erfolg: "Für die Menschen hier war es eine Herzensangelegenheit, und es war nicht mehr die Zeit zum Kriegspielen im eigenen Land." Ein solcher friedlicher Protest, wie es ihn damals in der Region auch mit den großen Ostermärschen gab, sei heute nicht mehr selbstverständlich. Ziel ist laut Reinhardt nach wie vor, weite Teile der größten Heide Deutschlands zugänglich zu machen: "Das kann aufgrund der starken Munitionsbelastung aber nur Stück für Stück passieren."

Vom Erfolg der Bürgerbewegung und der Absage der Bundeswehr profitieren bis heute die Touristiker. "Viele haben sich nach dem Rückzug der Bundeswehr erst entschieden, zu investieren", so Peter Krause, Geschäftsführer des Tourismusverbands Ruppiner Seenland. Hoteliers fürchteten seinerzeit die Lärmbelastung durch Tiefflieger. Stattdessen gibt es im nun zugänglichen südlichen Teil des Sperrgebiets neue Angebote wie Wandertouren und den Aussichtsturm auf dem Sielmann-Hügel.