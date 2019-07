Ticket gelöst

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Im Rahmen der Ruhr Games in Duisburg fand die letzte Qualifikation der deutschen Hindernisläuferinnen U 18 für das Europäische Olympische Jugendfestival in Baku/Aserbaidschan vom 22. bis 27. Juli statt. Mit einem überragenden Lauf über die 2000 Meter Hindernis verbesserte die Bernauerin Blanka Dörfel vom LC Cottbus ihre eigene europäische Bestleistung aus diesem Jahr in der U 18 um sieben Sekunden auf 6:29,66 Minuten und hat damit das Ticket nach Baku gelöst. Die Sommerferien fallen nun für die 17-Jährige aus. Tagtäglich heißt es nun Training anstatt faulenzen. "Ich war selbst von dieser Zeit überrascht, dass es so gut läuft, hätte ich nicht gedacht", sagte sie nach dem Lauf in Duisburg. Mit dem herausragenden Ergebnis bei den Ruhr Games hat sie sich nun in die Favoritenrolle beim Olympischen Jugendfestival gelaufen.