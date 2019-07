Stadt sucht Platz für Fahrradturm

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) "Wir sind derzeit dabei, mehrere Standorte zu suchen", beschrieb Bürgermeister Thomas Günther (SPD) am Montag den Stand der Planungen für einen Fahrradturm am Hennigsdorfer Bahnhof. Nach den bisherigen Planungen sollen dem Stadtparlament zu seiner Sitzung im September zwei bis drei Standorte vorgeschlagen werden. "Wir werden dabei eine Präferenz haben", sagte der Bürgermeister. In den vorhergehenden Legislaturperioden war solchen von der Verwaltung geäußerten Präferenzen meist der Erfolg im Stadtparlament sicher. Ob das nun auch bei einer stark geschrumpften SPD-Fraktion der Fall sein wird, dafür könnte der Fahrradturm eine erste Bewährungsprobe darstellen. Über die zur Auswahl stehenden Standorte wollte der Bürgermeister noch nichts Näheres sagen. Allerdings schränkte er den Radius ein: "Damit der Fahrradturm attraktiv ist, sollte er nicht weiter als 150 Meter vom Bahnhofstunnel entfernt stehen." Die Initiative zum Bau kam von der SPD-Fraktion. Der Bau eines wesentlich größeren Rad-Parkhauses wurde abgelehnt.