Ein seltener roter Farbtupfer

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Einmal hat er schon geblüht. Aber er war auch schon mal kurz vor dem Eingehen", erzählt Anke Luft. Sie hat im Ort eine Versicherungsagentur und nutzt den Garten wie ihr Mann Klaus, der ebenfalls in der Branche tätig ist, als Ausgleich für die Arbeit. Mit Hingabe und Erfolg, wie man sieht, denn es grünt üppig insbesondere um den Gartenteich. Ein Stück weiter sticht eine Yasmintrompete ins Auge, an anderer Stelle eine üppige Bauernhortensie. Im Vergleich dazu macht die rötliche Blüte des Granatapfels gar nicht so viel her. "Die ist jetzt ohnehin fast durch", berichtet Klaus Luft. Aber er erwartet eine weitere.

Der Fredersdorfer hatte das in der Region sehr seltene Naturschauspiel online verbreitet. Denn eigentlich ist die Pflanze im westlichen bis mittleren Asien zu Hause, von der Türkei bis Pakis­tan und China. Einige Sorten gedeihen auch in Regionen Mitteleuropas, in denen der Winter mild bleibt, zum Beispiel am Mittelmeer. Denn die Pflanze ist kälteempfindlich, kann schon bei Temperaturen unter zwölf Grad Schaden nehmen, höchstens in ihrer Ruhephase kurzen, nicht zu starken Frost ertragen. Sie bevorzugt laut Gartenkunde geschützte, sonnige Lagen und nicht zu starken Niederschlag, hält aber auch Trockenperioden aus.

Familie Luft hatte den Granatapfel vor einigen Jahren zum Einzug in ihr Haus als Zimmerpflanze geschenkt bekommen. "Wir haben aber nicht den richtigen Platz dafür gefunden", erzählt Klaus Luft. So wurde der Busch kurzerhand an den Teich gepflanzt, bleibt aber eben auch im Winter an Ort und Stelle und wird nicht hereingeholt. Zwischenzeitlich hatte winterliche Kälte ihm allerdings doch zugesetzt, so dass es aussah, als würde er sich nicht mehr erholen. "Mein Mann hat ihn dann radikal zurückgeschnitten, und danach hat er wunderbar grün ausgetrieben und jetzt eben die Blüte hervorgebracht", ergänzt Anke Luft.

Früchte trägt der Fredersdorfer Granatapfel übrigens bislang nicht. "Das soll auch eine Weile dauern", erklärt Klaus Luft. "Aber wir sind ja schon froh über die schöne Blüte", fügt er hinzu. Angesichts der bis vor Kurzem herrschenden Temperaturen sei es ja kein Wunder, dass die Pflanze hier gedeihe.