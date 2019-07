MOZ

Eisenhüttenstadt Zum Flaggentag der "Bürgermeister für den Frieden" mahnt auch Eisenhüttenstadt als Mitgliedsstadt des Verbundes zur atomaren Abrüstung. Am Montag ist deshalb vor dem Rathaus die Flagge "Mayors for Peace" gehisst worden.

Etwa 300 Städte des weltweiten Netzwerkes "Mayors for Peace" hissen in jedem Jahr am 8. Juli diese Flagge. Sie erinnern mit der Aktion an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, das am 8. Juli 1996 veröffentlicht worden war. Darin wird festgestellt, dass eine völkerrechtliche Verpflichtung dazu bestehe, "in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen, die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle führen".