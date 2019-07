Vergangenheit neu aufgeblättert

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Ernst, fast verbissen steht die junge Frau neben Rindvieh und Pferd auf dem kargen Waldboden in Borgsdorf. Die Stimmung scheint zwischen Resignation und Aufbruch zu schwanken. Im Sommer 1946 ist das Foto am Bogenluch entstanden. Wer auf den Auslöser der Kamera drückte, ist nicht mehr bekannt, aber das Foto veranschaulicht die Nachkriegssituation. Sigrid Böse hat das Familienfoto aus dem Album genommen. Aus Ostpreußen war die Familie Nikeleit vertrieben worden, nach dem Krieg kamen Sigrid Böses Eltern nach Borgsdorf. Der Vater erhielt am Bogenluch acht Hektar Land. Er war einer von insgesamt sechs Neubauern. Um den Boden urbar zu machen, musste erst gerodet werden. Matthias Salchow beschreibt nach den Erzählungen von Sigrid Böse diese Zeit, in der das Leben nicht leicht war, aber die damals Zwölfjährige erinnerte sich auch: "Uns ging es richtig gut in der Nachkriegszeit, und wir brauchten nicht zu hungern." Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt – den März hat die Kalender-Redaktion für dieses Blatt ausgewählt.

Blickfang Taubenhaus

Alle Hohen Neuendorfer Stadtteile haben wieder mindestens einen Monat "abbekommen", und auch Birkenwerder gehört wieder dazu, unter anderem das wichtige Titelblatt: Eine alte Ansicht von Birkenwerders Obermühle mit einem Taubenhaus als Blickfang ziert den Kalender "Geschichte & Geschichten" für 2020.

"Im Laufe der Jahre haben wir für die Kalender viele gute Bilder, die wir aus Hohen Neuendorf haben, schon mal verwendet", erläutert Volker Döring. "Da ist Birkenwerder sozusagen unsere Frischzellenkur." Mit dem Archiv in Birkenwerder haben die Kalender-Gestalter gut zusammengearbeitet, sagt Döring, und ebenso mit dem Geschichtsstübchen. Erika Schürhoff und Marie-Louise Tiltack haben den Text zu Birkenwerders drei Mühlen geschrieben.

17 Geschichtsinteressierte haben einmal mehr das Kalender-Süppchen gekocht und mit sehr unterschiedlichen Stilen, Fotos und Anekdoten für die besondere Würze gesorgt. Mitglieder der Heimatfreunde Hohen Neuendorf und des Geschichtskreises im Kulturkreis sind darunter, ebenso die Volkssolidarität Bergfelde und der Geschichtskreis Borgsdorf und das Geschichtsstübchen Birkenwerder. Bei Nora und Volker Döring sowie Elke Ahrens liefen die redaktionellen und gestalterischen Fäden zusammen. Die Autorinnen und Autoren berichten über geschichtliche Abschnitte ihrer Kommunen, über Gaststätten und andere Firmen.

Petra Schmidt hat beispielsweise die Geschichte des Gedenksteins im Wald bei Stolpe beleuchtet, der Journalist Ulrich Bergt den Werdegang des Borgsdorfer Anglerverein "Hau an" samt dessen Namensursprung verfolgt.

Die Zeichnung eines kleinen Tieres in einem Riesenformat, das alle körperlichen Details geradezu überdeutlich erkennen lässt, schmückt den August: eine Fliege, gezeichnet von dem Künstler Kurt Josephski. Er nutzte dazu nicht nur einen feinen Pinsel, sondern betrachtete sein Motiv auch unterm Mikroskop. 1929 hatte das Künstlerpaar Kurt und Charlotte Josephski ein Haus in der Hohen Neuendorfer Dorastraße bezogen. Nora Döring hat den Text anhand der Erinnerungen der Tochter Jutta Fischer geschrieben.

Turnen im Verein

Dem 1898 von zwölf sportbegeisterten Männern gegründeten Hohen Neuendorfer Turnverein ist das Dezember-Blatt gewidmet – seit 1904 durften auch Frauen und Kinder mitturnen. Aus dem Fundus des im vergangenen Jahr verstorbenen Alt-Bürgermeisters Günter Siebert stammen die Bilder und einige Informationen, die Matthias Salchow für das Blatt aufbereitet hat. "Es ist das letzte Kalenderblatt mit seiner Beteiligung", sagt Volker Döring. "Günter Siebert war uns ja jahrelang eine große Stütze mit seinem Archiv und seinen Bildern."

Wie in jedem Jahr ist der Kalender eine Fundgrube von Informationen für alle, die sich für die Geschichte ihrer Region interessieren. Er lebt von den Texten, aber vor allem auch von den historischen Fotografien und Ansichten. Sorgsam haben die Fotografen damals ihre Motive ausgewählt und Personen aufmerksam ins Bild gesetzt. In Zeiten, in denen der Klick mit dem Mobiltelefon selbstverständlich geworden ist, wirken die Bilder umso eindrücklicher. Als wären sie dafür gemacht, lange angesehen zu werden. Zum Beispiel einen Monat lang.