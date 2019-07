Montage unter Hochruck an neuer Gasleitung

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Zur Versorgung der Ethanol- und Biodiesel-Anlagen von Verbio haben die Stadtwerke Schwedt eine neue Gashochdruckleitung in Betrieb genommen. Dazu wurde eine 4,3 Kilometer lange neue Druckleitung verlegt und eine Gasregler- und Messstation errichtet. Um die neue Leitung unterbrechungsfrei in die vorhandene Versorgungsleitung für die PCK Raffinie einzubinden, haben die Monteure unter Druck im sogenannten Stopple-Verfahren erforderliche Armaturen eingebaut. Seit Donnerstag ist die neue Leitung in Betrieb.