Krügersdorf kommt aus den Federn

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) In ihrem Vorgarten hat Astrid Voß ein Metallbett mit dreiteiliger Matratze und Bettzeug aufgestellt. Es ist ein Weckruf an ihre Nachbarn. Die Dekoration soll im Vorfeld der 675-Jahr-Feier, die am 24. August stattfindet, das Dorf verschönern. "Einer muss ja anfangen", kommentiert Astrid Voß ihre Aktion und hofft dabei auf Nachahmer. Neben dem Bett hat sie ein Schild mit der Aufschrift "Zeugen aus alter Zeit" aufgehängt. Tatsächlich sollen die Schlafstätte und die Wäsche auf der Leine etwa 70 bis 100 Jahre alt sein. Das meiste ist aus Familienbesitz. Die Matratze, die Kopfkissen und die Zudecke hat sie von ihrem Nachbar bekommen. Astrid Voß hat das Bettzeug in Folie eingeschlagen, damit es nicht nass wird.