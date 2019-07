Waldspiele, Musik und Flechtkurs beim Naturcamp

Ingo Mikat

Schönfließ Eine schöne neue Attraktion für die Kinder der Region feierte am Wochenende ihren zweiten Geburtstag – das Naturerlebniscamp des Vereins Schönfließer Mitte. Nachdem im vergangenen Jahr bereits 18 Kinder teilnahmen, beteiligten sich jetzt 24 Mädchen und Jungen. Sie erwartete von Freitag an ein großes buntes Programm, zu dem ein Musikworkshop, gestaltet von Johann Wilke von "Yo Lights" aus Groß Lindow, eine Flechtwerkstatt mit Corina Kulick und Thomas Friedland aus Schönfließ und eine "Feuerküche", betreut von Antje Kierstein aus Seelow, gehörten.

Konzert zum Abschluss

Beim Zeltaufbau erhielten die Kinder noch Unterstützung von ihren Eltern. In der Gemeinschaft des Camps war es auch ohne Handy nicht langweilig. Am Sonnabend fanden Waldspiele und mehrere Workshops statt. An ihnen konnten sich die Mädchen und Jungen in zwei Gruppen, den "Sternschnuppen" (die Kleinen) und den "Himmelsstürmern" (die Großen), beteiligten.

Insgesamt sorgten 18 Vereinsmitglieder für die Betreuung der jungen Feriengäste. Maren Nickel, die das Logo des Camps, ein Erdmännchen, kreierte, übertrug ihren Entwurf mit den Kindern auf T-Shirts. An anderer Stelle entstand geschmackvoller Modeschmuck aus Specksteinen. Für leckere Gerichte sorgten Heiko und Andrea Bernau und Petra Heyse und viele weitere Schönfließer. Die Campteilnehmer verputzten zusätzlich zu den Hauptmahlzeiten allein 160 Waffeln. Am Abend sang Gitarrenspielerin Sabine Goroll aus Booßen mit allen Lagerfeuerlieder. Vor Beginn eines großen Abschlusskonzertes dankte Vereinsvorsitzende Petra Golze am Sonntag allen Helfern und der Stiftung "Aktion Mensch", die das Camp erst ermöglichten.

Die Kinder demonstrierten in einem beeindruckenden Trommelkonzert, wie viel musikalisch-rhythmischen Spaß ihnen Musiker Johann Wilke vermittelt hatte. Ihre Betreuer vom Verein Schönfließer Mitte tanzten dazu. Es gab rhythmischen Beifall des Publikums. Zum Schluss der Aufführung zogen alle Campteilnehmer fröhlich und ausgelassen durch eine "Goldene Brücke" zurück nach Hause und in die Arme ihrer begeisterten Eltern. Der Ortsvorsteher von Schönfließ, Maik Golze, freute sich über die Resonanz und dass bereits erste Teilnahmeanmeldungen für das nächste Jahr vorliegen.