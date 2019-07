Erfreulich viel Eulennachwuchs

Michael Dietrich

Stendell (MOZ) Ornithologen bezeichnen es als eine mittlere ornithologische Sensation: In der Nisthilfe in der Feldsteinkirche von Stendell wurde eine Brut mit sieben jungen Schleiereulen festgestellt. Doch nicht nur das. In der Ostuckermark wurden in diesem Jahr an zahlreichen Stellen wieder Bruterfolge der Eulen nachgewiesen. Die Vogelkundler unter den Naturschützern sind darüber sehr erfreut, gab es doch zuletzt sogar fünf Jahre ohne eine einzige erfolgreiche Brut.

Die frohe Kunde von den sieben jungen Schleiereulen in der Stendeller Kirche machte im Ortsteil sofort die Runde. Auch bei der Sichtung des Nistkastens durch die Naturschützer Olaf Rochlitz und Helmut Schmidt war ein Mitglied des Freundeskreises der Kirche zugegen und erfuhr so aus erster Hand vom Bruterfolg. "Die Mitglieder des Fördervereins haben mit großer Anteilnahme vor vielen Jahren die Umsiedlung von fünf jungen Turmfalken verfolgt, die wir mit großem Aufwand in eine Nisthilfe in der benachbarten Scheune umsetzen mussten, damit Bauarbeiten zur Sanierung der Kirche weitergehen konnten. Während in den vergangenen Jahren auch Dohlen und Waldkäuze mit sechs Jungen in dem Nistkasten in der Kirche brüteten, sind nun endlich wieder die erwünschten Bewohner eingezogen, auch sehr zur Freude von Eulenvater Helmut Schmidt", berichtet Olaf Rochlitz.

Die beiden Naturschützer betreuen im Altkreis Angermünde mehr als 100 Nisthilfen für Schleiereulen vorwiegend in Kirchen. Von 2011 bis 2015 schauten sie vergeblich in etliche der Kästen, kein einziges Mal mit Erfolg. Seit 2016 jedoch erleben sie einem langsamen Anstieg. Damals und im Folgejahr konnten vier Brutpaare nachgewiesen werden, im vorigen Jahr schon sechs. In diesem Jahr zählte Olaf Rochlitz bereits zwölf. Längst noch nicht wieder so viele wie 2008, als es noch 27 Brutpaare waren. Aber der positive Trend freut die beiden natürlich und lässt sie hoffen, dass die Aufzucht erfolgreich verläuft und der Bestand sich weiter erholt.