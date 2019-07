Zweite Ehrenkette bereits bestellt

Sven Klamann

Sommerfelde (MOZ) Nur für den Namen von Frank Chmielnik ist noch eines der versilberten Plättchen frei. Wenn auch der Erfolg des aktuellen Schützenkönigs der 1874 aus der Taufe gehobenen Gilde für die Ewigkeit festgehalten wurde, brauchen die 29 Vereinsmitglieder um ihren Vorsitzenden Lutz Cronewitz eine neue Ehrenkette. "Die Traditionspflege ist uns wichtig", sagt der ranghöchste Schützenbruder des Eberswalder Ortsteiles. Deshalb sei der Neuerwerb beschlossene Sache.

Am Sonnabend hat Sommerfelde Dorffest gefeiert. Fester Bestandteil der Fete war wieder der Wettbewerb der organisierten Schützen, der auf dem vereinseigenen Schießstand in Nachbarschaft von Festplatz und Dorfgemeinschaftshaus ausgetragen wurde. Auch Nicht-Gildemitglieder durften sich dort an Pistole und Kleinkalibergewehr ausprobieren. Bester Pistolero wurde nach Angaben aus dem 1990 wiedergegründeten Verein Dirk Franke, gefolgt von Ricardo Speer und Nadine Maier. Am Kleinkalibergewehr konnte sich demnach Helmut Zielke als Bester behaupten. Ihm folgten Sascha Heinze und Maike Koch auf den Plätzen.

Nach wie vor sind den Schützenbrüdern und -schwestern vor allem der sportliche Vergleich und die Geselligkeit wichtig. Statt steifer Uniformen gibt es legere T-Shirts, von denen sich die Gilde im 145. Jahr ihres Bestehens eine neue Kollektion angeschafft hat. "Aus der alten Bekleidung waren die meisten von uns inzwischen herausgewachsen", verriet Lutz Cronewitz.

Die vor der Ausmusterung stehende, bald restlos mit Namensplättchen behangene Sommerfelder Schützenkette bekommt einen Ehrenplatz. Drei Namen finden sich auf ihr jeweils dreimal wieder: Karl-Heinz Rosenthal war 1996, 1997 und 2004 Schützenkönig, Jack Jorde 2003, 2007 und 2011 und Antonius Zielke 2009, 2012 und 2016.

Der Vereinsvorsitzende konnte sich bislang einmal, 1998, über diese Auszeichnung freuen. "Mittlerweile sind mir sportliche Erfolge aber nicht mehr so wichtig", sagt er.