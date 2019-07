Feuerwehr demonstriert am Schervenzsee Rettungseinsatz

Daniel Holz

Schernsdorf Vogelgezwitscher, spielende Kinder auf dem Waldspielplatz und aus der Ferne sind Badespaßgeräusche zu hören. Der Campingplatz am Schervenzsee ist gut belegt. Plötzlich ist "Tatü, tata – tatü, tata" aus der Ferne zu hören. "Hoffentlich ist nichts Schlimmeres passiert", dürften die ersten Gedanken der Gäste sein. Die Schrankenanlage öffnet sich, zwei Einsatzfahrzeuge der Ortswehren Rießen und Schernsdorf der Freiwilligen Feuerwehr drehen eine Ehrenrunde quer über den Campingplatz.

Doch zum Glück: Es ist nichts passiert. Auf Anfrage der Campingplatzleitung haben die zwei Ortswehren eine dynamische Vorführung auf dem Großraumparkplatz vorbereitet. Unter der Moderation von Marcel Lehmann, Stellvertreter des Amtswehrführers im Amt Schlaubetal, demonstrieren die Kameraden eindrucksvoll das Vorgehen der Rettungskräfte nach einem Unfall. "TH VU Klemm", so lautet das Einsatzstichwort für die Ausgangslage: Technische Hilfsleitung – Verkehrsunfall mit einge­klemmter Person.

In einem ausrangierten Pkw führen die Feuerwehrleute mit ihrer Technik ihr Können vor. Nachdem die Türen und das Dach des Fahrzeugs mit einer hydraulischen Rettungsschere abgetrennt sind, kann die einge­klemmte Person befreit und weiter medizinisch versorgt werden. "Wir wollen uns durch solche Aktionen ins Gespräch bringen", erklärt Moderator Marcel Lehmann (36). "Wie in fast allen Ehrenämtern suchen auch wir ständig interessierten Nachwuchs. Wenn wir es geschafft haben, dass nur einer der zirka 60 Zuschauer das Interesse an der Feuerwehr gefunden hat, haben wir unser Ziel für heute erreicht."

Regelmäßige Kontrollen

Einige der Rettungskräfte kommen an diesem Tag gerade erst von der Brandbekämpfung aus Ziltendorf zurück. Dort haben sie bei der Bekämpfung des Großfeuers geholfen. Etwa 65 bis 75 Hektar Wald haben in Flammen gestanden. "In diesem Ehrenamt hat man Verpflichtungen und Entbehrungen zugleich, aber dafür können Leben gerettet werden", betont Marcel Lehmann.

Karsten Fröscher, Juniorchef auf dem Campingplatz am Schervenzsee, berichtet über die sehr gute und enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. "Regelmäßig führen wir auf dem Platz Brandschutzbegehungen durch. Fahrwege werden abgegangen, die Löschwasserentnahmestellen kontrolliert und Vorführungen wie heute stimmen wir miteinander ab." Auf dem Campingplatz steht eben nicht nur das Wohl der Gäste, sondern auch deren Sicherheit an oberster Stelle.