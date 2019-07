Kritik und Zuspruch für Fontanehotel

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Ankündigung eines Hotelneubaus in Schwedt durch eine Berliner Bau- und Immobilienfirma erfährt sowohl Zuspruch als auch Zweifel. Grundsätzlich begrüßen viele Oderstädter den Bau eines neuen Hotels. An der geplanten Größe und am Standort jedoch reiben sich einige Kritiker. Das Stadtparlament muss sich im September entscheiden, ob es dem Investor das zirka 4000 Quadratmeter große Grundstück in bester Lage zwischen Bollwerk und Altem Markt verkauft. Ein neues Hotel mit 200 Zimmern, also rund 400 Betten, das hat zunächst einmal alle überrascht. Die meisten können sich das schlicht nicht vorstellen. Während in Berlin gerade 30 Hotelneubauten im Bau oder in Planung sind, die größten mit 600 Zimmern, fehlt vielen Schwedtern schlicht die Vorstellung, ob und wie sich ein für hiesige Verhältnisse so großes Projekt rechnen soll. Bisher hat Schwedt einschließlich dem Oder-Hotel in Zützen 188 Hotelzimmer.

Prominente Referenzobjekte

Die Pläne der Koha Bauausführung und Immobilien GmbH sehen vor, ein sechsgeschossiges Hotel mit 209 Zimmern zwischen Bollwerk und Altem Mark zu errichten. Die genaue Form und Größe stehe noch nicht fest. Architekt Johan Sauer erklärte zur Vorstellung, dass es fünf Entwürfe für das Stadthotel Fontane gäbe, mal mit Innenhof, Walmdach oder zurückgesetztem Staffelgeschoss. In Höhe und Lage sei das Projekt an das Haus Polderblick und den Wohnblock Vierradener Straße angelehnt, mit der Dachform an ehemalige Fachwerkspeicher am Bollwerk. Die Firma Koha hat bereits renommierte Adressen gebaut wie das City Gate Bremen, das Adlon Kempinsky in Berlin, baut derzeit an großen Gebäuden am Standkai in Hamburg, am Leipziger Platz in Berlin oder in den Sedelhöfen im Ulm. 2018 eröffnete Koha das nagelneue Fontanehotel am Werbellinsee in Altenhof und engagiert sich dort erstmals auch als Hotelbetreiber über seine Fontane Gastro GmbH. Das im Juni 2018 eröffnete Altenhofer Hotel läuft nach Angaben der Dehoga spitze und soll in den kommenden Jahren von 24 auf eine Größenordnung von 100 Zimmer ausgebaut werden.

In Schwedt kommt das Projekt Stadthotel Fontane zu einer Zeit, in der die Hotels sehr gute Auslastungen zwischen 45 und 85 Prozent melden. Die Reaktion der Hotelbetreiber reichen von "Wenn das kommt, werden alle Häuser Probleme bekommen oder krachen gehen" (Turmhotel) über "gemischte Gefühle" (Oder-Hotel) bis zu "Wir begrüßen diese Pläne, Schwedt braucht dringend so ein neues Hotel" (Andersen-Hotel). Einen Baubeginn 2020 hält Architekt Johan Sauer für realistisch.