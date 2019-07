Frank Groneberg

Ziltendorf Im Waldbrandgebiet zwischen Ziltendorf und Wiesenau mussten am Wochenende wieder Glutnester abgelöscht werden. Die Waldbesitzer hätten auf ihren Streifengängen die Glutnester entdeckt, sagte am Montag Roman Reincke, Geschäftsführer der Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung GbR in Wiesenau. Wie berichtet, hatte das Unternehmen für die schnelle Bekämpfung solcher Glutnester und kleinerer Feuer mehrere große Wassertanks im Wald aufgestellt.

Der Regen am Sonnabend habe die Situation nicht entschärft, schätze Roman Reincke ein. "Wir haben gemessen: Es fielen gerade mal 9 Liter je Quadratmeter", erklärte er. Das sei zu wenig, da das Wasser die Glutnester unter der Waldbodenoberfläche nicht mal erreicht habe. "Die Gefahr neuer Feuer besteht nach wie vor."