Vision von blühenden Landschaften

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Ungemähter Rasen, Wildwuchs am Wegesrand, Unkraut neben Bushaltestellen ... Lässt Angermünde seine Grünflächen verloddern? Kommen Friedhofsgärtner und Gemeindearbeiter nicht mehr hinterher? Was bei vielen Bürgern zunächst für großen Unmut sorgte, die kurz geschorenen Rasen auf dem Friedhof oder an Straßenrändern gewohnt sind, ist jedoch zum großen Teil beabsichtigt. Die Stadt will ausgewählte Flächen in Wildblumenwiesen umwandeln und damit einen aktiven Beitrag zum Insektenschutz leisten. Das haben die Stadtverordneten in der vergangenen Legislaturperiode mehrheitlich so beschlossen. Zum einen gestaltet man Flächen insektenfreundlich um, zum anderen reduziert sich der personelle und kostspielige Pflegeaufwand.

Wildblumen vertragen Hitze eher

Welche Flächen dafür geeignet sind, hat eine Masterarbeit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) in Kooperation mit dem Grünamt der Stadtverwaltung untersucht. Elisa Betker hat das Grünflächenpotenzial in Angermünde erforscht und in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Reinhard Witt vom Verein Naturgarten auch unterschiedliche Anbaumethoden verglichen. "Wildblumenwiesen vertragen auch Hitze und Trockenheit weitaus besser als englischer Rasen, weil sie ein besonderes Mikroklima am Boden bilden und Feuchtigkeit halten, was angesichts des Klimawandels und des vergangenen Dürresommers an Bedeutung gewinnt. Und wenn sich eine Blumenwiese nach zwei, drei Jahren erst einmal entwickelt hat, bietet sie auch einen ästhetischen Anblick und lädt Kinder zum Entdecken und Erforschen der Artenvielfalt ein. Für ihre Masterarbeit hat sie zehn Flächen, zum Beispiel im Friedhof, auf der Straßeninsel am Schwedter Tor, am Mündesee, im Kaisergarten, am Jahnsportplatz und an der Böschung in der Rudolf-Breitscheidstraße untersucht sowie eine kleine Versuchsfläche in Kerkow beobachtet. Flächen, die viel genutzt werden, zum Beispiel der Kaisergarten, eignen sich nicht, weil hier Spiel und Bewegung im Vordergrund stehen. Außerdem würden hohe Pflanzen die Optik der Stadtmauer stören. Dafür blüht es inzwischen auf Flächen im und vor dem Friedhof. Auch die Straßenböschung am Krankenhaus wechselte von braungrün vertrocknetem Rasen zu bunt. Hornklee, Flockenblume, Schafgarbe und viele andere Arten haben sich hier entfalten können, die nicht nur schön aussehen, sondern auch Nahrung für Wildbienen, Schmetterlinge und Co. bieten. Gemäht wird hier idealerweise nur ein- bis zweimal im Jahr, statt wie früher 2 bis 3 mal im Monat.

Patenschaften für Blühstreifen

Auch verschiedene Anbaumethoden hat Elisa Betker verglichen. Die einfachste und preiswerteste ist die Naturentwicklung: einfach wachsen lassen und beobachten. Man kann aber auch in Rasenflächen verschiedene Wildblumen einpflanzen oder nach der Burri-Methode auf gepflügtem Boden Wildblumen neu aussäen und im ersten Jahr regelmäßig mähen, um unerwünschtes Unkraut zu verdrängen. Eine weitere Methode ist die Aussaat auf sandigem Boden, auf den eine hauchdünne unkrautfreie Kompostschicht aufgebracht und gewünschte Pflanzen ausgesät werden. Das ist jedoch die kostenintensivste Methode, die sich z. B. für Straßenböschungen eignen könnte. Auch in Gärten kann man solche insektenfreundliche Ecken anlegen.

Für die Pflege kann sich Elisa Betker auch Patenschaften mit Anwohnern, Schüler-AGs oder Junior-Rangern vorstellen. Zudem könnte die Evaluierung der Artenvielfalt der Insekten auf diesen Flächen ein nächstes Master-thema für HNE-Studenten werden.