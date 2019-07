Beeskows alter Schlauchturm: Beste Aussicht in 27 Metern Höhe

Hoch hinaus: Stadtführer Dieter Gutsche bietet Besteigungen auf den Schlauchturm an. © Foto: Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Der ehemalige Schlauchturm der Beeskower Feuerwehr ist mit seinen 27 Metern einer der besten Aussichtspunkte der Kreisstadt. Er eignet sich wie kaum ein zweites Bauwerk in der Stadt, um die historische Altstadt und das Umland rings herum von oben zu erkunden. Im vorigen Jahr stand der Schlauchturm im Zentrum einer vielbeachteten MOZ-Leseraktion: Zur Mondfinsternis am 27. Juli nutzte eine Gruppe von Lesern die Gelegenheit, das Himmelsphänomen vom Schlauchturm aus zu erleben.

Kaum einer kennt den Schlauchturm besser, als Beeskows Gästeführer Dieter Gutsche. Er macht jedes Mal ein kleines Quiz zum Thema, wie viele Stufen es wohl bis oben sind. Die Gäste müssen dann eine Zahl schätzen. Wer am dichtesten dran ist, wird Turmkönig. 135 Stufen sind über eine eiserne Treppe nach oben zu erklimmen. "Zugeben, dafür braucht man auch einen etwas längeren Atem. Aber erst einmal hier oben angelangt, wird man für die Mühe durch eine herrliche Aussicht auf die Beeskower Altstadt, sowie das weitere Umfeld belohnt", verspricht Dieter Gutsche.

Der Gästeführer hat die Geschichte des Bauwerks und seiner Nutzung recherchiert. Demnach wurde das Gebäude zwischen 1960 und 1962 als Trockenturm für die Feuerwehrschläuche errichtet. Das Schlauchmaterial – für acht Schläuche war Platz – musste nach jedem Gebrauch gewaschen und dann zum Trocknen aufgehängt werden. "Bis 1992 eine ziemlich schwere Arbeit für die Feuerwehrmänner. Man hatte zwar schon eine Hebeanlage, aber in die Trocknung mussten die Schläuche noch manuell umgehangen werden. Nach 1992 wurde auf eine automatische Hebeanlage umgerüstet", so der Gästeführer, der auch als ehrenamtlicher Stadthistoriker tätig ist. 1995 zog die Beeskower Feuerwehr in ihre neue Feuerwache ins Luch um.

Noch bis zum Jahr 2001 wurde die Schlauchwäsche, die Atemwerkstatt sowie der Schlauchtrockenturm auf dem Gelände Brandstraße/Ecke Mauerstraße von der Stadt Beeskow sowie dem Landkreis Oder-Spree betrieben, danach wurden sie ausgelagert und es bestand insbesondere für den Schlauchturm keine Verwendung mehr.

Vor die Frage gestellt "Abriss oder Sanierung?", entschieden sich alle Verantwortlichen für eine Sanierung und eine Nutzung als Aussichts- und Kletterturm. Die Entscheidung fiel wohl auch deshalb für den Turm, weil der Abriss genauso teuer gewesen wäre wie eine Sanierung und Nachnutzung mit Fördermitteln. Von 2004 bis 2005 fand dann der Umbau und die Sanierung des Turmes für 95 000 Euro statt. Auch für Gutsche, der damals Mitglied der Stadtverordnetenversammlung war, eine richtige Entscheidung: "Wir haben zwar schönere Türme entlang der Stadtmauer, die besser ins historische Stadtbild passen, aber keiner eignet sich besser als Aussichtsturm." Selbst vom Bergfried der Burg sei die Aussicht wegen aufgespannter Netze gegen Vögel und Fledermäuse eingeschränkt. Auch der Turm von Sankt Marien, wo Aus- und Überblick unübertroffen sind, sei für solche Zwecke ungeeignet, da die Treppenanlage zum Teil sehr desolat und ein Aufstieg (nur mit besonderer Genehmigung und auf eigene Gefahr) sehr beschwerlich sei.

Im Inneren des Schlauchturms befindet sich eine Kletteranlage, die Albatros Outdoor betreibt. Hier können Anfänger und Fortgeschrittene unter fachkundiger Anleitung, gesichert mir Klettergeschirr und Seilen, auf bis zu 23 Meter emporkraxeln.

Von der in 27 Metern Höhe befindlichen Plattform hat man einen herrlichen Überblick über die historische Altstadt sowie weit darüber hinaus. "Bei Stadtführungen habe ich sehr oft das Problem, besonders bei schönem Wetter, das ich das Zeitlimit nicht einhalten kann, denn die Besucher sind so beeindruckt vom herrlichen Panorama, dass sie schwerlich vom Abstieg zu überzeugen sind", erzählt Gutsche.

Für den Aussichtsturm bestehen keine ständigen Öffnungszeiten. Natürlich kann jeder, der gern die schöne Aussicht vom Turm genießen möchte, das auch tun. Die Stadtinfo im Rathaus macht es möglich, sofern mehrere Personen daran teilnehmen. Eine weitere Möglichkeit, einmal auf den Turm zu kommen, besteht im Sommer bei den sonntäglichen Stadtführungen, an der jeder teilnehmen kann. Auf der Plattform darf sich aus Sicherheitsgründen nur eine begrenzte Zahl von Personen gleichzeitig aufhalten.